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傳明年啟動赴港IPO 小紅書：暫無上市計劃

早前市場消息稱，小紅書或於明年下半年啟動香港IPO。對此，小紅書方面對媒體表示，公司目前暫無上市計劃。據内媒報道，小紅書2023年的凈利潤有望達到5億美元，這相比該公司今年較早前預測的盈利不到5000萬美元大幅提升，強勁的表現可能推動其進行新一輪融資或最終上市。

據了解，小紅書已歷經數輪融資，投資者包括阿里巴巴、騰訊、金沙江創投、紀源資本、真格基金、高瓴資本、淡馬錫等。

事實上，早在2021年上半年，包括小紅書在內的一批「MAU達數千萬甚至上億」的互聯網平台公司均在美國進行投資者路演。數位基金經理透露，小紅書的路演反饋「相當不錯」。不過，小紅書未能如願於2021年第三季度在美掛牌上市。值得注意的是，小紅書是截至目前為數不多的、尚未重啟境外IPO的公司。

數據顯示，2022年，小紅書用戶規模翻番，DAU（日活）突破1億、MAU（月活）破2.6億．據官方披露的數據，今年雙十一大促期間，小紅書電商訂單數為去年同期的3.8倍，參與商家數為去年同期4.1倍，直播間GMV（商品交易總額）為去年同期4.2倍。

此外，小紅書技術副總裁風笛在「萬物可種草」2024WILL商業大會上宣布，小紅書將會打造開放和連接的小紅書商業產品，開放數據合作，把前、后鏈路數據打通，讓「小紅書種草，全域轉化」，效果可度量，過程可優化，轉化更高效，目前已經加入的合作伙伴包括京東、唯品會、得物、去哪兒、美團等平台。