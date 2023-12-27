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美股續升 道指升159點 蘋果逆市微跌

美息上升，債息倒掛個別發展，美股續升。拜登政府拒絕推翻蘋果手表銷售禁令，蘋果宣布將上訴法院，蘋果逆市微跌。胡塞武裝再襲貨船，紅海緊張局勢推動油價觸及三周高點。

道瓊斯工業平均指數收漲159點，升幅0.43%，報37545點。標普500指數收漲20點，升幅0.43%，報4774點。納斯達克綜合指數收漲81點，或0.55%，報15074點。

Caterpillar升1.81%，報295.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而Apple跌0.28%，報193.05元，拖累道指3點。

科技股方面，蘋果收市報193.05元，跌0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報141.52元，升0.02%，亞馬遜收市報153.41元，跌0%，Facebook收市報354.83元，升0.4%。

歐洲STOXX 600指數假期休市。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數假期休市；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數升1.24%。

美國2年期債息曾升最多1.31%，高見4.3796厘，是12月21日4.3853厘後最高。收市報4.352厘，是12月19日後收市新高，當日報4.4394厘。連升2日，累計升0.0289厘，對上一次連升2日是12月18日。

美國10年期債息曾升最多0.33%，高見3.9079厘，是12月22日3.9193厘後最高。收市報3.8967厘，是12月19日後收市新高，當日報3.9313厘。連升4日，累計升0.0017厘，對上一次連升4日是10月19日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至47.755基點，是12月22日49.601基點後最闊。收市報46.378基點，是12月20日後收市最闊，當日報48.813基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至147.205基點，是12月22日146.706基點後最窄。收市報148.434基點，是12月19日後收市最窄，當日報144.747基點。連續收窄兩日，累計1.294基點，對上一次連續2日是12月19日。

道指曾升最多0.62%，是12月21日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見37617.99點，是12月20日37641.3點後最高。收市報37545.33點，是12月19日後收市新高，當日報37557.92點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月12日。

標指曾升最多0.63%，是12月21日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見4784.72點，是2022年1月5日4797.7點後最高。收市報4774.75點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連升3日，累計升76.4點，對上一次連升3日是12月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是12月19日。

納指曾升最多0.72%，是12月21日後最大升幅，當日升幅為1.31%。高見15101.18點，是2022年1月13日15259.71點後最高。收市報15074.57點，是2022年1月12日後收市新高，當日報15188.39點。連升3日，累計升296.63點，對上一次連升3日是12月11日。

 

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