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港股ADR升305點 夜期高水185點 騰訊ADR升7% 亞股升美期個別發展

美股向上，港股ADR升305點或1.81%，報16919點，即月恒指夜期升172點，報16525點，夜期高水185點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升7.55%，折合報294.69元；阿里巴巴（9988）升3.07%，折合報74.05元；美團（3690）升1.5%，折合報77.75元；匯控（0005）升2.5%，折合報63.34元；建行（0939）升0.36%，折合報4.53元。

道期現跌0.013%；標期現升0.01%；納期現升0.02%。日本東證指數現升0.67%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.65%。

VIX指數隔晚跌0.3%或0.04點，報12.99點。

紐油現跌0.43%或0.32美元，報75.24美元；布油現升2.52%或2美元，報81.07美元；金價現跌0.11%或2.3美元，報2065.51美元；LME 銅期貨隔晚跌0.25%或22美元，報8573.5美元。美國10年期債息現跌0.09%或0.0037厘，報3.893厘。

今日焦點股份可留意：

內地當局為遊戲監管風暴降温，騰訊（0700）網易（9999）嗶哩嗶哩（9626）ADR齊反彈。騰訊斥10億元回購359萬股。騰訊：新網遊規管無本質改變，一直嚴格貫徹管理要求。多家內地遊戲股公布回購或股東增持計劃。內地本月批出105款國產遊戲版號，首次單月突破過百款。網遊新規，國家新聞出版署：就各方關切內容聼取意見並修改完善。

太古地產（1972）料今年錄45億元物業公平值虧損，預告純利將按年削七成。

農行（1288）副董事長付萬軍，公司秘書韓國強同請辭。

理想汽車（2015）上周銷售量達1.21萬輛，創出每周銷量新高。

「連登契媽」Cathie，Wood旗下ARKF上周共增持LY約171萬股。

小米（1810）雷軍：造車還得愛車，自己已開超過150輛車。

蔚來（9866）昨日發布推出行政旗艦級車型ET9售價80萬人幣。

國航（0753）擬購17架國產飛機，目錄價76億人幣。國航擬發新AH股集資最多86億元，購17飛機。

孫東旭辭東方甄選（1797）非執董，早前得罪熱門主播被罷CEO。

內媒：阿里巴巴（9988）淘天集團將設六大事業部，推管理架構年輕化。

太古（0019）與印尼保健公司IHC建立策略合作夥伴關係。

年僅20歲浸大學生吳炘珈任上市公司生活概念（8056）非執董，年薪12萬。

中信建投証券（6606）前總經理李格平被雙開。

中再保（1508）首11月保費收入456億人幣。

王祖興獲委任為大新金融（0440）執董，明年初生效。

禹洲集團（1628）料全年交付近3萬套住宅。

藍港互動（8267）與HashKey訂合作諒解備忘錄。

澳博（0880）旗下衛星場11月錄8.4億殺數。

保利置業（0119）貸款73億人幣供4個物業項目發展。

 

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