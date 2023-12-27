恒指今早高開221點或1.36%，報16561點，大市成交金額25億元；國指今早高開90點或1.65%，報5579點。恒生科技指數開市報3641點，升2.62%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.52%，下跌為3.68%，無升跌為86.79%。