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恒指高開221點 升穿10天線 科指升2.6% 網易升13% 騰訊升2% 蔚來升14%

恒指今早高開221點或1.36%，報16561點，大市成交金額25億元；國指今早高開90點或1.65%，報5579點。恒生科技指數開市報3641點，升2.62%。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.52%，下跌為3.68%，無升跌為86.79%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。聯想（0992）、中生製藥（1177）、恒地（0012）拖累大市。

藍籌65隻升，5隻下跌，12隻無升跌。網易（9999）升13.93%，報139元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌1.15%，報111.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報72.6元，升14.96%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報16.76元，跌0.48%。

恒指升穿10天線(16506.9點)，上試20天線(16580.43點)。科指續低於10天線(3696.01點)。

內地當局為遊戲監管風暴降温，騰訊（0700）網易（9999）嗶哩嗶哩（9626）ADR齊反彈。騰訊斥10億元回購359萬股。騰訊：新網遊規管無本質改變，一直嚴格貫徹管理要求。多家內地遊戲股公布回購或股東增持計劃。內地本月批出105款國產遊戲版號，首次單月突破過百款。網遊新規，國家新聞出版署：就各方關切內容聼取意見並修改完善。騰訊開市報282.2元，升2.99%。網易（9999）開市報139元，升13.93%。嗶哩嗶哩（9626）開市報85.6元，升6.6%。

太古地產（1972）料今年錄45億元物業公平值虧損，預告純利將按年削七成。開市報15.3元，無升跌。

農行（1288）副董事長付萬軍，公司秘書韓國強同請辭。開市報2.93元，無升跌。

理想汽車（2015）上周銷售量達1.21萬輛，創出每周銷量新高。開市報134.6元，升4.99%。

小米（1810）雷軍：造車還得愛車，自己已開超過150輛車。開市報15.96元，升1.79%。

蔚來（9866）昨日發布推出行政旗艦級車型ET9售價80萬人幣。開市報72.6元，升14.96%。

國航（0753）擬購17架國產飛機，目錄價76億人幣。國航擬發新AH股集資最多86億元，購17飛機。開市報4.71元，升0.21%。

孫東旭辭東方甄選（1797）非執董，早前得罪熱門主播被罷CEO。開市報29.5元，升2.25%。

內媒：阿里巴巴（9988）淘天集團將設六大事業部，推管理架構年輕化。開市報73.5元，升2.3%。

太古（0019）與印尼保健公司IHC建立策略合作夥伴關係。無成交，報63.75元。

年僅20歲浸大學生吳炘珈任上市公司生活概念（8056）非執董，年薪12萬。無成交，報0.015元。

中信建投証券（6606）前總經理李格平被雙開。無成交，報20.8元。

中再保（1508）首11月保費收入456億人幣。開市報0.43元，無升跌。

王祖興獲委任為大新金融（0440）執董，明年初生效。無成交，報15.28元。

禹洲集團（1628）料全年交付近3萬套住宅。無成交，報0.101元。

藍港互動（8267）與HashKey訂合作諒解備忘錄。無成交，報0.205元。

澳博（0880）旗下衛星場11月錄8.4億殺數。開市報2.38元，無升跌。

保利置業（0119）貸款73億人幣供4個物業項目發展。無成交，報1.5元。

破頂股表現

破頂股包括，首惠產業金融（0730）創52周高，見0.155元，開市報0.155元，升1.31%；康寧醫院（2120）創52周高，見14.5元，開市報14.5元，無升跌。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括雅生活服務（3319）低見3.24元，開市報3.24元，跌0.31%；星空華文（6698）低見19.46元，開市報19.46元，跌1.52%。

異動股

上升異動股，包括，通達（0698）開市報0.138元，升15%；蔚來（9866）開市報72.6元，升14.96%；網易（9999）開市報139元，升13.93%；恩典生命科技（2112）開市報0.305元，升12.96%；彩生活（1778）開市報0.31元，升12.73%。

下跌異動股，包括，正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；美捷滙控股（1389）開市報0.025元，跌7.41%；海鑫集團（1850）開市報0.88元，跌6.38%；盛諾集團（1418）開市報0.061元，跌6.15%；超大現代（0682）開市報0.016元，跌5.88%；揚宇科技（8113）開市報0.075元，跌5.06%；創業集團控股（2221）開市報0.6元，跌4.76%；恆宇集團（2448）開市報0.041元，跌4.65%；捷利交易寶（8017）開市報0.305元，跌3.17%；華新水泥（6655）開市報6.46元，跌3%；宏強控股（8262）開市報1.39元，跌2.8%。

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