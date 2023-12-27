明報記者 田越

蕭德威表示，集團現時在香港餐飲業的生意已回復至疫情前的八至九成，內地市場則回復至疫情前的九成，相信還需一段時間，才能完全回復疫情前水平。而今年本港餐飲業下半年表現不及預期，主要是受到北上消費潮和遊客消費模式改變的影響。「很多遊客現在很匆忙，常常只在香港吃一餐，早晚回內地吃，過夜客較少，來了更多也是為了打卡」，蕭德威說，這使得本港餐飲業表現不及疫情前。

北上消費 遊客消費模式改變

除了遊客消費模式轉變外，疫情也使得許多港人的生活習慣改變，蕭德威稱，Covid使得很多香港人習慣在家，港人吃飯時間亦有所提前，部分會於5至6點之前吃完晚餐便回家休息，反而下午茶時間消費，港人有所增多。

至於在港營運成本方面，雖然本港租金有所放緩，視乎地區或商場，普遍回落5至10%，但蕭德威表示，未來一段時間可能仍無意擴充，只會維持美心在本港門店數量，主要受限於消費能力的降低及人工、食材成本的上升。蕭德威稱，集團現時在香港聘用的前線及後勤員工有2萬人。其中，約70%屬全職員工，約30%為兼職員工。人手頗為緊張，主要缺少前線的洗碗工，不過美心近期通過投資買入洗碗機以填補洗碗工的短缺。

內地消費降級外賣熱損業界

被問及是否希望政府引入更多勞工以緩解人手短缺時，蕭德威表示政府目前引入的中端人才其實餐飲業無大的短缺，主要缺少的前線員工例如洗碗工、運輸工等引入一直較為困難，主要是由於香港住宿成本高所導致，較難解決。而關於食材成本上漲方面，美心相對於競爭對手來說可以更低的價格採購食材，但仍有加價壓力。因而美心每年會通過推出新菜式的方式加價2%至3%。

關於內地市場，蕭德威表示，內地目前經濟疲乏，大家普遍消費降級，並且內地現在網購與外賣熱潮下，餐飲業收入受到影響。美心未來對於在內地的擴張也會審慎對待，主要計劃於內地一線城市拓展業務。

美心集團目前全世界擁有2000間食肆，其中香港有近900間，內地有約300間 （主要分佈於北京、上海、深圳和廣州等城市），澳門近30間（主要為Starbucks），而東南亞有約800間。

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