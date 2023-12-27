國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，國內需求逐步恢復，工業生產加速回升，工業企業效益持續改善。整體來看，1-11月份工業企業獲利呈現加速恢復態勢。

1-11月份，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額22411.4億元，年減6.2%；股份制企業實現利潤總額51593.7億元，下降3.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16217.8億元，下降8.7%；私人企業實現利潤總額20023.1億元，增長1.6%。

1-11月份，採礦業獲利總額1,2,277.2億元，較去年同期下降18.3%；製造業獲利總額5,0,987.1億元，下降4.7%；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業實現利潤總額6,558.5億元，增長47.3%。

1-11月份，主要產業利潤如下：黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額較去年同期增長275.6%，電力、熱力生產和供應業增長58.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長21.8%，電氣機械和器材製造業增長17.2%，通用設備製造業增長9.4%，汽車製造業增長2.9%，專用設備製造業下降1.0%，紡織業下降1.8%，石油和天然氣開採業下降8.5%，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降11.2%，農業副食品加工業下降11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降14.1%，非金屬礦物製品業下降25.6%，煤炭開採及洗選業下降25.9%，化學原料和化學製品製造業下降38.5%。

1-11月份，規模以上工業企業實現營業收入120.04兆元，年增1.0%；發生營業成本101.93兆元，增長1.1%；營業收入利潤率為5.82%，年減0.32個百分點。

11月末，規模以上工業企業資產總計167.78兆元，年增6.3%；負債合計96.59兆元，增長6.4%；所有者權益合計71.20兆元，增長6.1%；資產負債比率為57.6%，年比上升0.1個百分點。

11月末，規模以上工業企業應收帳款24.59兆元，年增8.1%；產成品存貨6.29兆元，增長1.7%。

1-11月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.92元，年增0.16元；每百元營業收入中的費用為8.35元，較去年同期增加0.25元。

11月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為80.8元，年減5.0元；人均營業收入為179.4萬元，年比增加6.2萬元；產成品存貨周轉天數為19.9天，較去年同期增加0.9天；應收帳款平均回收期為63.0天，較去年同期增加4.9天。

衛寧解讀全文如下：

11月份，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加速回升，工業企業效益持續改善，主要呈現以下特徵：

工業企業獲利增長明顯加快。1-11月份，全國規模以上工業企業利潤年減4.4%，降幅較1-10月份收窄3.4個百分點，延續3月份以來逐月收窄走勢，利潤降幅年內首次收窄至5%以內。從當月看，工業企業利潤加快回升，加上投資收益相對集中入賬，11月份規上工業企業利潤年增29.5%，增速較10月份明顯加快，利潤已連續4個月實現正增長。

工業企業營收連續5個月回升，帶動利潤加快恢復。工業生產加快回升，產銷銜接水準年增，推動企業營收持續改善。1-11月份，規上工業企業營業收入年增1.0%，增長速度較1-10月份加速0.7個百分點。其中，11月份規上工業企業營業收入年增6.1%，增長速度較10月加速3.6個百分點，連續5個月回升，有力帶動企業獲利增長。

近六成產業利潤增長，八成產業獲利增長回升。1-11月份，在41個工業大類行業中，有24個行業利潤年增，利潤增長面為58.5%，較1-10月份擴大14.6個百分點；有33個行業利潤增長較1-10月加快或降幅收窄、由降轉增，利潤回升面為80.5%，較1-10月擴大7.3個百分點。

裝備製造業利潤增長加快，拉動動作用增強。隨著產業鏈升級深入推進，裝備製造業發展動能累積壯大，獲利持續增長。1-11月份，裝備製造業利潤年增2.8%，增長速度較1-10月份加速1.7個百分點，拉動規上工業利潤增長0.9個百分點，較1-10月份提高0.6個百分點。其中11月份當月裝備製造業利潤由降轉增，增長率為16.2%。分行業看，1-11月份，汽車業受產銷加快、出口較快增長等因素帶動，利潤增長2.9%，增速較1-10月份加快2.4個百分點；電子業受新產品發售、訂單增加等因素帶動，累計利潤降幅收窄7.0個百分點，且當月利潤由降轉增，明顯改善；鐵路船舶航空航天運輸設備、電氣機械行業累計利潤分別增長22.3%、17.2%，延續年初以來的較快增長態勢。

原料產業利潤降幅明顯收窄，對規上工業利潤改善貢獻較大。1-11月份，原物料製造業利潤年減幅較1-10月份收窄8.5個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄1.8個百分點，是貢獻最大的產業板塊。分業來看，1-11月份，鋼鐵業受下游需求回暖疊加低基數等因素共同作用，利潤年增2.76倍；有色業利潤增長21.8%，利潤由降轉增；化工業利潤降幅較1-10月收窄4.3個百分點，其中11月獲利增長26.7%。

電氣水產業獲利增長持續加快。1-11月份，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業利潤年增47.3%，增長速度較1-10月份加速7.3個百分點。其中，受宏觀經濟持續向好、迎峰度冬電力保供等因素推動，發、售電量增長明顯加快，疊加燃料價格年減、成本降低等因素，電力熱力生產及供應業利潤增長58.2%。

不同類型企業利潤均有改善，私營企業利潤由降轉增。助企暖商政策持續發力顯效，經營主體效益整體改善。1-11月份，規上工業企業中，國營控股、外商及港澳台商投資企業利潤較1-10月份分別收窄3.7及1.5個百分點；私營企業利潤增長1.6%，今年以來首次由降轉增；大、中、小型企業獲利降幅分別收窄3.0、2.8及4.7個百分點。

企業單位成本持續下降，利潤率明顯提高。企業生產銷售加快，規模經濟不斷增強，協助企業單位成本下降、利潤率提高。11月份，規上工業企業每百元營業收入中的成本為83.92元，較去年同期減少0.62元，連續5個月年減；營業收入利潤率為7.15%，較去年同期增加1.29個百分點，連續4個月年比提高。

企業資金周轉狀況有所改善。企業產銷銜接狀況改善、營收能力持續提高，有助於加快庫存周轉和資金回籠。11月末，規上工業企業產成品存貨周轉天數較10月末減少0.1天，應收帳款平均回收期較10月末減少0.2天。

整體來看，1-11月份工業企業獲利呈現加速恢復態勢。下階段，要深入貫徹中央經濟工作會議精神，努力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，大力推動新型工業化，不斷增強內生動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎，進一步推動工業經濟回升向好。

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