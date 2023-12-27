新世界發展行政總裁鄭志剛表示，「我們在北部都會區擁有約1,500萬平方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作建構全港首個北部都會區項目，讓我們擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區」。

華潤置地董事會主席李欣表示，「推動香港長期繁榮穩定是華潤置地不變的初心和使命。自2021年，香港特區政府大力推動北部都會區建設。因此，為搶抓北部都會區發展的歷史機遇，華潤置地與新世界發展於2022年10月簽訂戰略合作協議，超前佈局、共同探索開發北部都會區的潛在合作機會。隨著特區政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，我們雙方取得重要進展，成功推動元朗項目落地。希望雙方團隊將堅定目標、團結協作，充分發揮各自資源和能力優勢，確保項目高效率推進、高質量建設、高品質呈現，協同推動香港經濟發展和民生改善，更好融入國家發展大局」。

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