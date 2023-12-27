港元現報7.8105元貶值23點子，曾貶值最多97點子，報7.8179元，亦曾升值最多8點子，報7.8074元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌67點子至4.02976%，是2023年12月15日後最低；1星期HIBOR升66.48點子至5.85143%，是9月28日後最高；2星期HIBOR跌45.22點子至5.63941%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.2點子至5.35006%；6個月期HIBOR升0.72點子至5.29941%；12個月期HIBOR跌0.22點子至5.28095%，是9月7日後最低。

美元指數現報101.553升值0.087點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46984%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1578%，維持不變。

對上一次維持不變。是2023年5月01日，當日利差報-1.757%。

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