上周五騰訊（0700）、網易（9999）因突如其來的監管政策而急挫，其後內地澄清，加上相關公司回購，推動相關股份今早上升，延續ADR升勢，網易反彈10%，騰訊升5%。中東局勢升溫，油股上升，中石油（0857）升3.2%、中海油（0883）升3.2%。內房、物管、晶片股下跌。細價股異動，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%、夢東方（0593）跌86.41%，海天天綫（8227）升525%、弘浩國際升137%。
恒指今早高開221點，高位升285點，低位升98點，高低波幅186點。通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為27.03%，下跌為25.23%，無升跌為47.72%。
恒指半日升249點或1.53%，報16590點，大市成交金額577億元；國指升100點或1.83%，報5589點。恒生科技指數收報3629點，升2.29%。
藍籌股成交金額299.65億元，佔大市成交51.93%；科指成份股成交金額221.38億元，佔大市成交38.36%；國指成份股成交金額274.35億元，佔大市成交47.54%。
24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.77億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少31.05%，至95.38億元，佔大市成交16.51%。牛熊證成交金額45.53億元，減少41.48%；窩輪成交金額49.85億元，減少17.65%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中芯國際（0981）、安踏（2020）拖累大市。
藍籌59隻升，19隻下跌，4隻無升跌。網易（9999）升10.41%，收報134.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.71%，收報11.94元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報134.7元，升10.41%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報27.1元，跌6.07%。
恒指升穿10天線(16509.74點)、20天線(16581.86點)。科指續低於10天線(3694.82點)。
北水南下合計淨流入2.95億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入28.31億元人民幣，終止連續1日流出。
新世界（0017）、潤地：聯手發展北都區內住宅項目 提供1800伙。收報11.86元，升0.68%。潤地（1109）收報26.5元，跌0.56%。
內地當局為遊戲監管風暴降温，騰訊（0700）網易（9999）嗶哩嗶哩（9626）ADR齊反彈。騰訊斥10億元回購359萬股。騰訊：新網遊規管無本質改變，一直嚴格貫徹管理要求。多家內地遊戲股公布回購或股東增持計劃。內地本月批出105款國產遊戲版號，首次單月突破過百款。網遊新規，國家新聞出版署：就各方關切內容聼取意見並修改完善。
騰訊收報290.2元，升5.91%。網易（9999）收報134.7元，升10.41%。嗶哩嗶哩（9626）收報86.3元，升7.47%。
太古地產（1972）料今年錄45億元物業公平值虧損，預告純利將按年削七成。收報15.38元，升0.52%。
農行（1288）副董事長付萬軍，公司秘書韓國強同請辭。收報2.94元，升0.34%。
理想汽車（2015）上周銷售量達1.21萬輛，創出每周銷量新高。收報134.2元，升4.68%。
小米（1810）雷軍：造車還得愛車，自己已開超過150輛車。收報16.3元，升3.95%。
蔚來（9866）昨日發布推出行政旗艦級車型ET9售價80萬人幣。收報69.3元，升9.74%。
國航（0753）擬購17架國產飛機，目錄價76億人幣。國航擬發新AH股集資最多86億元，購17飛機。見52周低4.57元，收報4.66元，跌0.85%。
孫東旭辭東方甄選（1797）非執董，早前得罪熱門主播被罷CEO。收報27.1元，跌6.07%。
內媒：阿里巴巴（9988）淘天集團將設六大事業部，推管理架構年輕化。收報73.8元，升2.71%。
太古（0019）與印尼保健公司IHC建立策略合作夥伴關係。創52周高，見66元，收報65.7元，升3.06%。
年僅20歲浸大學生吳炘珈任上市公司生活概念（8056）非執董，年薪12萬。收報0.017元，升13.33%。
中信建投証券（6606）前總經理李格平被雙開。收報20.9元，升0.48%。
中再保（1508）首11月保費收入456億人幣。收報0.43元，無升跌。
王祖興獲委任為大新金融（0440）執董，明年初生效。收報15.46元，升1.18%。
禹洲集團（1628）料全年交付近3萬套住宅。收報0.105元，升3.96%。
藍港互動（8267）與HashKey訂合作諒解備忘錄。收報0.205元，無升跌。
澳博（0880）旗下衛星場11月錄8.4億殺數。收報2.38元，無升跌。
保利置業（0119）貸款73億人幣供4個物業項目發展。見52周低1.43元，收報1.46元，跌2.67%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見8.75元，收報8.7元，升11.54%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.72元，收報5.71元，升26.61%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.76元，收報9.65元，升2.01%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見320元，收報320元，升1.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095元，收報1095元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.91元，收報13.91元，升4.98%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.98元，收報17.95元，升2.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.8元，收報1035.8元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.8元，收報23.72元，升2.77%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.89元，收報4.89元，升0.41%；藥明合聯（2268）創上市新高，見34元，收報32.65元，跌2.25%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見83.3元，收報83元，升2.29%；德康農牧（2419）創上市新高，見55.55元，收報55.55元，升4.91%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見12.9元，收報12.2元，跌1.45%；廸生創建（0113）創52周高，見4.63元，收報4.63元，升2.43%；太古（0019）創52周高，見66元，收報65.7元，升3.06%；南戈壁（1878）創52周高，見2.68元，收報2.58元，升1.18%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見66元，收報65.7元，升3.06%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.94元，收報4.89元，升0.62%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.34元，收報10.3元，升3.1%。
破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.68元，收報10.54元，升2.33%。
39隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.84元，收報2.89元，跌3.02%；雅生活服務（3319）低見3.18元，收報3.3元，升1.54%；碧桂園服務（6098）低見5.87元，收報6.06元，跌0.98%；合景悠活（3913）低見0.405元，收報0.42元，升1.2%；合景泰富（1813）低見0.52元，收報0.53元，跌3.64%；萬科（2202）低見6.8元，收報6.88元，跌1.29%；時代中國（1233）低見0.255元，收報0.265元，跌1.85%；美的置業（3990）低見5.01元，收報5.18元，升0.39%；花樣年（1777）低見0.049元，收報0.051元，跌3.77%；招商證券（6099）低見6.08元，收報6.22元，升1.8%。
91隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.36元，收報5.45元，跌2.15%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.8元，跌0.55%；新城發展（1030）低見1.17元，收報1.2元，跌4%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；合生（0754）低見3.75元，收報3.87元，升0.78%；保利置業（0119）低見1.43元，收報1.46元，跌2.67%；越秀地產（0123）低見5.63元，收報5.91元，跌4.52%；粤海置地（0124）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；中金（3908）低見10.32元，收報10.68元，升1.71%；海通證券（6837）低見3.94元，收報4.04元，升1.76%。
異動股
上升異動股，包括，海天天綫（8227）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升525%；弘浩國際控股（8375）創52周高，見0.38元，收報0.33元，升137.41%；泰錦控股（8321）收報0.4元，升33.33%；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升32.85%；積木集團（8187）收報0.169元，升32.03%；國瑞健康（2329）平上市低位0.026元，收報0.033元，升26.92%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.72元，收報5.71元，升26.61%；亨泰（0197）平上市低位0.021元，收報0.026元，升23.81%；恒益控股（1894）收報0.375元，升22.95%；中國水業集團（1129）收報0.145元，升22.88%；紫元元（8223）收報1.65元，升21.32%。
下跌異動股，包括，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%；夢東方（0593）創上市新低，見0.27元，收報0.28元，跌86.41%；巨星醫療控股（2393）創上市新低，見0.095元，收報0.095元，跌46.33%；日光控股（8451）收報0.111元，跌26%；森美控股（0756）收報0.19元，跌24%；奇士達（6918）收報1.92元，跌23.2%；新威工程集團（8616）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌19.61%；東方匯財證券（8001）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌18.39%；金涌投資（1328）收報0.029元，跌17.14%；通達（0698）收報0.1元，跌16.67%。
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