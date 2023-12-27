何漢明亦同時煤氣系下的港華智慧能源（1083）執董兼公司秘書職務，同樣將於2024年1月1日生效。黃麗堅亦獲委任為港華智慧能源的公司秘書。

何漢明於2002年加入煤氣，先後於2008年12月獲委任為公司公司秘書及於2020年10月獲委任為公司執董。煤氣指，何漢明在過去服務公司超過21年期間，在集團之業務發展、財務管理、收購合併及企業管理等方面作出大量貢獻，並致力於發行多項銀團貸款、債券和綠色債券等，推動公司評級機構對公司評級之提升。

何漢明則自2007年3月起為港華智慧能源執董兼公司秘書，已服務港華智慧能源超過16年。

其他報道

半日沽空金額增25% 恒生中國企業沽空增14倍

恒指半日升249點 網易升10% 創板股異動 宏強跌93% 海天天綫升5.2倍

Uber據報引入Tesla電動車進軍日本的士市場

創維大股東押近3億市值股份予澳門銀行 為個人公司作貸款擔保

滬深三大指數半日向上 滬指升0.44%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 1周息創3個月高 1年息見3周低

新世界、潤地：聯手發展北都區內住宅項目 提供1800伙

美國假日零售額增速遠低於2022年

蘋果傳奇設計師、OpenAI Altman擬聯手開發新人工智能硬體

11月全國規模以上工業企業利潤增29.5% 逾兩年半最高

美心：港餐飲下半年遜預期 暫無意擴充 力拓東南亞市場

恒指高開221點 升穿10天線 科指升2.6% 網易升13% 騰訊升2% 蔚來升14%

Tesla據報擬在上海廠推改款Model Y 最快明年中量產

港股ADR升305點 夜期高水185點 騰訊ADR升7% 亞股升美期個別發展

美股續升 道指升159點 蘋果逆市微跌

北水增持鼎豐 減持盈富