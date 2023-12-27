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煤氣何漢明明年退休 楊磊明接任執董兼首席財務總裁

中華煤氣（0003）公布，執董、首席財務總裁兼公司秘書何漢明明年起退休不再出任上述職務﹔公司首席財務總裁一職將由楊磊明接任，公司又同時委任楊磊明為執董，以及委任黃麗堅為公司秘書。

何漢明亦同時煤氣系下的港華智慧能源（1083）執董兼公司秘書職務，同樣將於2024年1月1日生效。黃麗堅亦獲委任為港華智慧能源的公司秘書。

何漢明於2002年加入煤氣，先後於2008年12月獲委任為公司公司秘書及於2020年10月獲委任為公司執董。煤氣指，何漢明在過去服務公司超過21年期間，在集團之業務發展、財務管理、收購合併及企業管理等方面作出大量貢獻，並致力於發行多項銀團貸款、債券和綠色債券等，推動公司評級機構對公司評級之提升。

何漢明則自2007年3月起為港華智慧能源執董兼公司秘書，已服務港華智慧能源超過16年。 

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