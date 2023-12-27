立法建議重點包括透過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金融管理專員發出的牌照；規定只有指定持牌機構可以提供購買法幣穩定幣的服務，而只有由持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者；禁止推廣非持牌發行人的法幣穩定幣發行、或非指定持牌機構所提供的購買法幣穩定幣的服務；賦予當局所需權力，因應虛擬資產市場的快速變化調整受監管穩定幣及活動的範圍等。

金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對擬議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確保制度切合監管目標。「沙盒」相關詳情將另行公布。

諮詢期從今日起至2024年2月29日。

財庫局局長許正宇表示，隨着今年6月起實施虛擬資產交易平台發牌制度，監管法幣穩定幣發行人的立法建議是促進香港Web3生態系統發展的又一重要舉措。有關發牌、監管和執法安排的落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。

金管局總裁余偉文亦表示，支持金融創新，同時亦認為需要制訂必要的監管規限和標準，以推動虛擬資產生態系統的長遠、可持續和負責任發展。因此，金管局在展開公眾諮詢的同時將推出沙盒安排，以此渠道讓金管局和有意在香港開展穩定幣發行業務的市場參與者交流意見，以促進監管制度的落實。

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