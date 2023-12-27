moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升284點 資金追騰訊網易 騰訊創5個月最大升幅 10創板股進佔十大升跌幅榜

外圍續憧憬美國月減息，港股假期後隨美股上升，上周五受政策拖累的科技股，在內地澄清、公司回購，加上大行護航下反彈，騰訊（0700）曾升最多6.2%，創5個月最大升幅，網易（9999）曾升最多14.26%，創21個月最大升幅。

騰訊（0700）、網易（9999）同時亦成為成交最多的首兩隻股份，分別為184億及45億元，其後為阿里（9988）、恒生中國企業（2828）、盈富（2800）、南方恒生科技（3033）緊隨其後。

中東局勢升溫，東方海外（0316）收報109.6元，跌3.01%；中石油（0857）收報5.13元，升3.64%；中海油（0883）收報12.82元，升3.22%。

細價股有炒作，升幅頭7位的均為創板股，其中，海天天綫（8227）曾升5.25倍，創52周高，高見1.5元，收報0.78元，升幅收窄至225%。

跌幅榜首的亦為創板股，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%；跌幅第6及第10的亦為創板股。主板的奇士達（6918）跌90%；夢東方（0593）跌87.14%，排二、三。

恒指今早高開221點，高位升333點，低位升98點，高低波幅234點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為34.6%，下跌為29.58%，無升跌為35.81%。

恒指收市升284點或1.74%，報16624點，大市成交金額992億元，較上日減少29.69%，是12月21日695.67億元成交後最少；國指升114點或2.09%，報5603點。恒生科技指數收報3639點，升2.58%。

藍籌股成交金額561億元，佔大市成交56.55%；科指成份股成交金額387.22億元，佔大市成交39.03%；國指成份股成交金額501.16億元，佔大市成交50.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.06億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.73%，至109.65億元，佔大市成交11.04%。牛熊證成交金額53.64億元，減少31.06%；窩輪成交金額56.01億元，減少7.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中芯國際（0981）、安踏（2020）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌64隻升，16隻下跌，2隻無升跌。網易（9999）升11.89%，收報136.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.01%，收報109.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報70.85元，升12.19%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報26.85元，跌6.93%。

恒指升穿10天線(16513.2點)、20天線(16583.59點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入12.42億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入56.78億元人民幣，終止單日流出。

焦點股表現

騰訊（0700）曾升最多6.2%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為6.34%。高見291元，是12月22日317元後最高。收市升4.01%報285元，是12月21日後收市新高，當日報312.6元。

網易（9999）曾升最多14.26%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為24.5%。高見139.4元，是12月22日163元後最高。今日收市升11.89%，報136.5元，是12月21日後收市新高，當日報161.8元。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月5日。

三大指數表現

恒指曾升最多2.04%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見16673.57點，是12月22日16857.84點後最高。今日收市報16624.84點，是12月18日後收市新高，當日報16629.23點。

科指曾升最多2.92%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.86%。高見3651.68點，是12月22日3773.15點後最高。收市報3639.76點，是12月21日後收市新高，當日報3710.22點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月19日。

國指曾升最多2.42%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.72%。高見5621.84點，是12月22日5698.73點後最高。收市報5603.7點，是12月21日後收市新高，當日報5619.91點。

午後消息股表現

煤氣（0003）何漢明明年退休 楊磊明接任執董兼首席財務總裁。收報5.85元，升1.04%。

創維（0751）大股東押近3億市值股份予澳門銀行 為個人公司作貸款擔保。收報2.93元，跌0.68%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）、潤地：聯手發展北都區內住宅項目 提供1800伙。新世界收報12元，升1.87%。

潤地（1109）收報26.7元，升0.19%。

內地當局為遊戲監管風暴降温，騰訊（0700）網易（9999）嗶哩嗶哩（9626）ADR齊反彈。騰訊斥10億元回購359萬股。騰訊：新網遊規管無本質改變，一直嚴格貫徹管理要求。多家內地遊戲股公布回購或股東增持計劃。內地本月批出105款國產遊戲版號，首次單月突破過百款。網遊新規，國家新聞出版署：就各方關切內容聼取意見並修改完善。收報285元，升4.01%。

騰訊（0700）收報285元，升4.01%。網易（9999）收報136.5元，升11.89%。嗶哩嗶哩（9626）收報85.7元，升6.72%。

太古地產（1972）料今年錄45億元物業公平值虧損，預告純利將按年削七成。收報15.56元，升1.7%。

農行（1288）副董事長付萬軍，公司秘書韓國強同請辭。收報2.96元，升1.02%。

理想汽車（2015）上周銷售量達1.21萬輛，創出每周銷量新高。收報136.9元，升6.79%。

小米（1810）雷軍：造車還得愛車，自己已開超過150輛車。收報16.32元，升4.08%。

蔚來（9866）昨日發布推出行政旗艦級車型ET9售價80萬人幣。收報70.85元，升12.19%。

國航（0753）擬購17架國產飛機，目錄價76億人幣。國航擬發新AH股集資最多86億元，購17飛機。見52周低4.57元，收報4.71元，升0.21%。

孫東旭辭東方甄選（1797）非執董，早前得罪熱門主播被罷CEO。收報26.85元，跌6.93%。

內媒：阿里巴巴（9988）淘天集團將設六大事業部，推管理架構年輕化。收報73.8元，升2.71%。

太古（0019）與印尼保健公司IHC建立策略合作夥伴關係。創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%。

年僅20歲浸大學生吳炘珈任上市公司生活概念（8056）非執董，年薪12萬。收報0.016元，升6.67%。

中信建投証券（6606）前總經理李格平被雙開。收報21.6元，升3.85%。

中再保（1508）首11月保費收入456億人幣。收報0.43元，無升跌。

王祖興獲委任為大新金融（0440）執董，明年初生效。收報15.44元，升1.05%。

禹洲集團（1628）料全年交付近3萬套住宅。收報0.103元，升1.98%。

藍港互動（8267）與HashKey訂合作諒解備忘錄。收報0.205元，無升跌。

澳博（0880）旗下衛星場11月錄8.4億殺數。收報2.39元，升0.42%。

保利置業（0119）貸款73億人幣供4個物業項目發展。見52周低1.43元，收報1.48元，跌1.33%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見8.75元，收報8.63元，升10.64%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.72元，收報5.71元，升26.61%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.83元，收報9.77元，升3.28%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見320元，收報319.8元，升0.95%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8622.55元，收報8622.55元，升0.02%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.34元，收報24.34元，升0.5%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095元，收報1094.1元，跌0.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.74元，收報10.74元，升1.8%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.91元，收報13.9元，升4.91%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.98元，收報17.91元，升1.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.8元，收報1035.55元，升0.02%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.8元，收報23.78元，升3.03%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.114元，收報3.114元，升0.39%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.1元，收報542.1元，升0.01%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.388元，收報4.388元，升1.06%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升0.31%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.88元，收報40.88元，升0.99%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.89元，收報4.886元，升0.33%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見114.3元，收報114.3元，升0.4%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.2元，收報119.2元，升0.17%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1025.9元，收報1025.9元，升0.01%；藥明合聯（2268）創上市新高，見34元，收報32元，跌4.19%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見83.4元，收報83.38元，升2.76%；德康農牧（2419）創上市新高，見55.55元，收報51.55元，跌2.64%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見12.9元，收報12.24元，跌1.13%；廸生創建（0113）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升1.55%；太古（0019）創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%；南戈壁（1878）創52周高，見2.68元，收報2.35元，跌7.84%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.94元，收報4.83元，跌0.62%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.34元，收報10.32元，升3.3%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.76元，收報10.68元，升3.69%；。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.84元，收報2.86元，跌4.03%；雅生活服務（3319）低見3.18元，收報3.31元，升1.85%；碧桂園服務（6098）低見5.87元，收報6.07元，跌0.82%；保利物業（6049）低見26.6元，收報26.95元，跌2.88%；合景悠活（3913）低見0.405元，收報0.415元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.52元，收報0.53元，跌3.64%；萬科（2202）低見6.8元，收報6.85元，跌1.72%；時代中國（1233）低見0.239元，收報0.248元，跌8.15%；美的置業（3990）低見5.01元，收報5.19元，升0.58%；花樣年（1777）低見0.049元，收報0.053元，無升跌。

136隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.36元，收報5.48元，跌1.62%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.79元，跌1.1%；新城發展（1030）低見1.17元，收報1.2元，跌4%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；合生（0754）低見3.75元，收報3.84元，無升跌；保利置業（0119）低見1.43元，收報1.48元，跌1.33%；越秀地產（0123）低見5.63元，收報6.02元，跌2.75%；粤海置地（0124）低見0.55元，收報0.56元，跌1.75%；中金（3908）低見10.32元，收報10.62元，升1.14%；海通證券（6837）低見3.94元，收報4.02元，升1.26%。

異動股

上升異動股，包括，海天天綫（8227）創52周高，見1.5元，收報0.78元，升225%；弘浩國際控股（8375）創52周高，見0.38元，收報0.24元，升72.66%；中國天億福（8196）收報0.335元，升52.27%；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.325元，收報0.305元，升47.34%；照現生態國際控股（8245）收報0.137元，升37%；南大蘇富特（8045）收報0.14元，升33.33%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.075元，收報0.058元，升31.82%；北森控股（9669）收報4.02元，升31.8%；新紐科技（9600）收報0.77元，升30.51%；泰錦控股（8321）收報0.385元，升28.33%；偉俊集團控股（1013）收報0.185元，升27.59%。

下跌異動股，包括，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%；奇士達（6918）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌90%；夢東方（0593）創上市新低，見0.25元，收報0.265元，跌87.14%；巨星醫療控股（2393）創上市新低，見0.069元，收報0.078元，跌55.93%；日光控股（8451）收報0.111元，跌26%；日贏控股（1741）收報0.77元，跌20.62%；STERLING GP（1825）收報0.175元，跌20.45%；迅捷環球控股（0540）收報0.065元，跌19.75%；駿傑集團控股（8188）收報0.074元，跌19.57%；棠記控股（8305）收報0.069元，跌17.86%；京基金融國際（1468）見52周低0.74元，收報0.74元，跌17.78%。

 

其他報道

財庫局金管局聯合諮詢監管穩定幣發行 倡僅持牌人可向散戶售法幣穩定幣

澳門12月20日回歸日起7天內錄近68萬入境客

雷軍：小米SU7距離上市還需數月 承認定價會「有點貴」

中國今年首11個月汽車製造業收入增11% 利潤增2.9%

【有片：埋身擊】恒指明年能否反彈？ 視乎可否重上呢個水平

煤氣何漢明明年退休 楊磊明接任執董兼首席財務總裁

半日沽空金額增25% 恒生中國企業沽空增14倍

恒指半日升249點 網易升10% 創板股異動 宏強跌93% 海天天綫升5.2倍