騰訊（0700）、網易（9999）同時亦成為成交最多的首兩隻股份，分別為184億及45億元，其後為阿里（9988）、恒生中國企業（2828）、盈富（2800）、南方恒生科技（3033）緊隨其後。

中東局勢升溫，東方海外（0316）收報109.6元，跌3.01%；中石油（0857）收報5.13元，升3.64%；中海油（0883）收報12.82元，升3.22%。

細價股有炒作，升幅頭7位的均為創板股，其中，海天天綫（8227）曾升5.25倍，創52周高，高見1.5元，收報0.78元，升幅收窄至225%。

跌幅榜首的亦為創板股，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%；跌幅第6及第10的亦為創板股。主板的奇士達（6918）跌90%；夢東方（0593）跌87.14%，排二、三。

恒指今早高開221點，高位升333點，低位升98點，高低波幅234點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為34.6%，下跌為29.58%，無升跌為35.81%。

恒指收市升284點或1.74%，報16624點，大市成交金額992億元，較上日減少29.69%，是12月21日695.67億元成交後最少；國指升114點或2.09%，報5603點。恒生科技指數收報3639點，升2.58%。

藍籌股成交金額561億元，佔大市成交56.55%；科指成份股成交金額387.22億元，佔大市成交39.03%；國指成份股成交金額501.16億元，佔大市成交50.52%。

24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.06億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.73%，至109.65億元，佔大市成交11.04%。牛熊證成交金額53.64億元，減少31.06%；窩輪成交金額56.01億元，減少7.47%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中芯國際（0981）、安踏（2020）、潤啤（0291）拖累大市。

藍籌64隻升，16隻下跌，2隻無升跌。網易（9999）升11.89%，收報136.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.01%，收報109.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報70.85元，升12.19%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報26.85元，跌6.93%。

恒指升穿10天線(16513.2點)、20天線(16583.59點)。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入12.42億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入56.78億元人民幣，終止單日流出。

焦點股表現

騰訊（0700）曾升最多6.2%，是7月25日後最大升幅，當日升幅為6.34%。高見291元，是12月22日317元後最高。收市升4.01%報285元，是12月21日後收市新高，當日報312.6元。

網易（9999）曾升最多14.26%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為24.5%。高見139.4元，是12月22日163元後最高。今日收市升11.89%，報136.5元，是12月21日後收市新高，當日報161.8元。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月5日。

三大指數表現

恒指曾升最多2.04%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見16673.57點，是12月22日16857.84點後最高。今日收市報16624.84點，是12月18日後收市新高，當日報16629.23點。

科指曾升最多2.92%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.86%。高見3651.68點，是12月22日3773.15點後最高。收市報3639.76點，是12月21日後收市新高，當日報3710.22點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月19日。

國指曾升最多2.42%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.72%。高見5621.84點，是12月22日5698.73點後最高。收市報5603.7點，是12月21日後收市新高，當日報5619.91點。

午後消息股表現

煤氣（0003）何漢明明年退休 楊磊明接任執董兼首席財務總裁。收報5.85元，升1.04%。

創維（0751）大股東押近3億市值股份予澳門銀行 為個人公司作貸款擔保。收報2.93元，跌0.68%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）、潤地：聯手發展北都區內住宅項目 提供1800伙。新世界收報12元，升1.87%。

潤地（1109）收報26.7元，升0.19%。

內地當局為遊戲監管風暴降温，騰訊（0700）網易（9999）嗶哩嗶哩（9626）ADR齊反彈。騰訊斥10億元回購359萬股。騰訊：新網遊規管無本質改變，一直嚴格貫徹管理要求。多家內地遊戲股公布回購或股東增持計劃。內地本月批出105款國產遊戲版號，首次單月突破過百款。網遊新規，國家新聞出版署：就各方關切內容聼取意見並修改完善。收報285元，升4.01%。

騰訊（0700）收報285元，升4.01%。網易（9999）收報136.5元，升11.89%。嗶哩嗶哩（9626）收報85.7元，升6.72%。

太古地產（1972）料今年錄45億元物業公平值虧損，預告純利將按年削七成。收報15.56元，升1.7%。

農行（1288）副董事長付萬軍，公司秘書韓國強同請辭。收報2.96元，升1.02%。

理想汽車（2015）上周銷售量達1.21萬輛，創出每周銷量新高。收報136.9元，升6.79%。

小米（1810）雷軍：造車還得愛車，自己已開超過150輛車。收報16.32元，升4.08%。

蔚來（9866）昨日發布推出行政旗艦級車型ET9售價80萬人幣。收報70.85元，升12.19%。

國航（0753）擬購17架國產飛機，目錄價76億人幣。國航擬發新AH股集資最多86億元，購17飛機。見52周低4.57元，收報4.71元，升0.21%。

孫東旭辭東方甄選（1797）非執董，早前得罪熱門主播被罷CEO。收報26.85元，跌6.93%。

內媒：阿里巴巴（9988）淘天集團將設六大事業部，推管理架構年輕化。收報73.8元，升2.71%。

太古（0019）與印尼保健公司IHC建立策略合作夥伴關係。創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%。

年僅20歲浸大學生吳炘珈任上市公司生活概念（8056）非執董，年薪12萬。收報0.016元，升6.67%。

中信建投証券（6606）前總經理李格平被雙開。收報21.6元，升3.85%。

中再保（1508）首11月保費收入456億人幣。收報0.43元，無升跌。

王祖興獲委任為大新金融（0440）執董，明年初生效。收報15.44元，升1.05%。

禹洲集團（1628）料全年交付近3萬套住宅。收報0.103元，升1.98%。

藍港互動（8267）與HashKey訂合作諒解備忘錄。收報0.205元，無升跌。

澳博（0880）旗下衛星場11月錄8.4億殺數。收報2.39元，升0.42%。

保利置業（0119）貸款73億人幣供4個物業項目發展。見52周低1.43元，收報1.48元，跌1.33%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見8.75元，收報8.63元，升10.64%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.72元，收報5.71元，升26.61%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.83元，收報9.77元，升3.28%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見320元，收報319.8元，升0.95%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8622.55元，收報8622.55元，升0.02%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.34元，收報24.34元，升0.5%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095元，收報1094.1元，跌0.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.74元，收報10.74元，升1.8%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見13.91元，收報13.9元，升4.91%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見17.98元，收報17.91元，升1.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1035.8元，收報1035.55元，升0.02%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見23.8元，收報23.78元，升3.03%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.114元，收報3.114元，升0.39%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.1元，收報542.1元，升0.01%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.388元，收報4.388元，升1.06%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.1元，收報16.1元，升0.31%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見40.88元，收報40.88元，升0.99%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.89元，收報4.886元，升0.33%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見114.3元，收報114.3元，升0.4%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.2元，收報119.2元，升0.17%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1025.9元，收報1025.9元，升0.01%；藥明合聯（2268）創上市新高，見34元，收報32元，跌4.19%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見83.4元，收報83.38元，升2.76%；德康農牧（2419）創上市新高，見55.55元，收報51.55元，跌2.64%；君聖泰醫藥（2511）創上市新高，見12.9元，收報12.24元，跌1.13%；廸生創建（0113）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升1.55%；太古（0019）創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%；南戈壁（1878）創52周高，見2.68元，收報2.35元，跌7.84%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見66元，收報65.55元，升2.82%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.94元，收報4.83元，跌0.62%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見10.34元，收報10.32元，升3.3%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.76元，收報10.68元，升3.69%；。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.84元，收報2.86元，跌4.03%；雅生活服務（3319）低見3.18元，收報3.31元，升1.85%；碧桂園服務（6098）低見5.87元，收報6.07元，跌0.82%；保利物業（6049）低見26.6元，收報26.95元，跌2.88%；合景悠活（3913）低見0.405元，收報0.415元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.52元，收報0.53元，跌3.64%；萬科（2202）低見6.8元，收報6.85元，跌1.72%；時代中國（1233）低見0.239元，收報0.248元，跌8.15%；美的置業（3990）低見5.01元，收報5.19元，升0.58%；花樣年（1777）低見0.049元，收報0.053元，無升跌。

136隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.36元，收報5.48元，跌1.62%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.79元，跌1.1%；新城發展（1030）低見1.17元，收報1.2元，跌4%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，跌1.72%；合生（0754）低見3.75元，收報3.84元，無升跌；保利置業（0119）低見1.43元，收報1.48元，跌1.33%；越秀地產（0123）低見5.63元，收報6.02元，跌2.75%；粤海置地（0124）低見0.55元，收報0.56元，跌1.75%；中金（3908）低見10.32元，收報10.62元，升1.14%；海通證券（6837）低見3.94元，收報4.02元，升1.26%。

異動股

上升異動股，包括，海天天綫（8227）創52周高，見1.5元，收報0.78元，升225%；弘浩國際控股（8375）創52周高，見0.38元，收報0.24元，升72.66%；中國天億福（8196）收報0.335元，升52.27%；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.325元，收報0.305元，升47.34%；照現生態國際控股（8245）收報0.137元，升37%；南大蘇富特（8045）收報0.14元，升33.33%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.075元，收報0.058元，升31.82%；北森控股（9669）收報4.02元，升31.8%；新紐科技（9600）收報0.77元，升30.51%；泰錦控股（8321）收報0.385元，升28.33%；偉俊集團控股（1013）收報0.185元，升27.59%。

下跌異動股，包括，宏強控股（8262）停牌，停牌前跌93%；奇士達（6918）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌90%；夢東方（0593）創上市新低，見0.25元，收報0.265元，跌87.14%；巨星醫療控股（2393）創上市新低，見0.069元，收報0.078元，跌55.93%；日光控股（8451）收報0.111元，跌26%；日贏控股（1741）收報0.77元，跌20.62%；STERLING GP（1825）收報0.175元，跌20.45%；迅捷環球控股（0540）收報0.065元，跌19.75%；駿傑集團控股（8188）收報0.074元，跌19.57%；棠記控股（8305）收報0.069元，跌17.86%；京基金融國際（1468）見52周低0.74元，收報0.74元，跌17.78%。

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