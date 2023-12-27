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日本否決長崎建綜合度假村

日本在推出綜合度假村的計劃，進一步有新消息。日本《京都新聞》報道指，日本中央政府，因為基於長崎發展綜合度假村的財務可行性有疑慮，最終否決在當地發展包含賭場在內的綜合度假村。根據長崎縣的建議，其原先計劃於佐世保市度假設施豪斯登堡用地建設綜合度假區，擬於2027年秋季前後開幕，比已批出的大阪綜合度假村計劃還要早。當地預計，該項目每年吸引約840萬人次。

至今為止，日本只對大阪的綜合度假村開綠燈，該項目由美高梅中國（2282）的母公司美高梅國際與日本Orix合資興建，投資額達100億美元。該項目內除設有賭場，亦包括2500間酒店客房、可容納3500人的劇院及40萬平方呎的會議場地。美高梅國際亦已於9月下旬，與當地政府達成實施協議。

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