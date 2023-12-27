日本在推出綜合度假村的計劃，進一步有新消息。日本《京都新聞》報道指，日本中央政府，因為基於長崎發展綜合度假村的財務可行性有疑慮，最終否決在當地發展包含賭場在內的綜合度假村。根據長崎縣的建議，其原先計劃於佐世保市度假設施豪斯登堡用地建設綜合度假區，擬於2027年秋季前後開幕，比已批出的大阪綜合度假村計劃還要早。當地預計，該項目每年吸引約840萬人次。