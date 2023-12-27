郭彥麟說，穩定幣對發展互聯網3.0（Web3）至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。

他透露，過去數個月，OneDegree接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、DeFi及GameFi 等。部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。

郭彥麟續稱，在使用案例大幅增加及主流市場接受受監管的穩定幣的情況下，相信虛擬資產交易所、託管及資產管理公司將錄得更大的交易量及資金流。在這個前提下，OneDegree認為溫錢包（warm wallet）及熱錢包（hot wallet）投資者保障範圍的上限應該提升。

有見部份VASP認為現時證監會對熱錢包所設的2%上限並不足以應付高流量交易。現時市場上覆蓋熱錢包及溫錢包的保險相當稀少及費用高昂，OneDegree希望相關情況可以出現改變。OneDegree旗下虛擬資產保險供應商OneInfinity在確認客戶的錢包保安系統及危機管理方案合宜的前提下，可透過聯手環球再保險夥伴提供更高保障上限。

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