財經事務及庫務局與金管局今日聯合發表穩定幣相關的公眾諮詢文件，虛擬保險商OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，過去數個月公司接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融（DeFi）及GameFi (Game Finance)等，部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。
郭彥麟說，穩定幣對發展互聯網3.0（Web3）至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。
他透露，過去數個月，OneDegree接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、DeFi及GameFi 等。部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。
郭彥麟續稱，在使用案例大幅增加及主流市場接受受監管的穩定幣的情況下，相信虛擬資產交易所、託管及資產管理公司將錄得更大的交易量及資金流。在這個前提下，OneDegree認為溫錢包（warm wallet）及熱錢包（hot wallet）投資者保障範圍的上限應該提升。
有見部份VASP認為現時證監會對熱錢包所設的2%上限並不足以應付高流量交易。現時市場上覆蓋熱錢包及溫錢包的保險相當稀少及費用高昂，OneDegree希望相關情況可以出現改變。OneDegree旗下虛擬資產保險供應商OneInfinity在確認客戶的錢包保安系統及危機管理方案合宜的前提下，可透過聯手環球再保險夥伴提供更高保障上限。
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