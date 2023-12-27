金管局助理總裁（貨幣管理）何漢傑表示，今次文件亦設有6個月過渡期，條例生效後，現有發行人需在首3個月內提交牌照申請，如期內未有提交申請，將在第4個月底前有序結束其業務。

他指出，發牌準則及條件包括健全儲備管理及穩定機制、持有人贖回穩定幣要求等，當中發行人有需全額儲備支持，儲備資產必需是優質、具高流動性，例如港政府債券等。此外，文件建議建議最低繳足股本為2500萬港元，或流通法幣穩定幣面額的2%，以較高者為準。

他又指，穩定幣不一定要與港元掛鉤，不過市面上現有的穩定幣發行人需在香港取得牌照，否則相關的平台將只能向專業投資者出售相關穩定幣。穩定幣發牌制度針對發行人，如果多於一隻穩定幣將根據照牌活動及條件施加限制。

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