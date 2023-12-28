道瓊斯工業平均指數收漲111點，升幅0.3%，報37656點。標普500指數收漲6點，升幅0.15%，報4781點。納斯達克綜合指數收漲24點，或0.17%，報15099點。

高盛升0.75%，報384.48美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻18點，而NIKE跌0.82%，報107.13元，拖累道指5點。

科技股方面，蘋果收市報193.15元，升0.05%，谷歌母公司Alphabet收市報140.37元，跌0.81%，亞馬遜收市報153.34元，跌0.04%，Facebook收市報357.83元，升0.84%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.22%，報478點。德國DAX指數收漲0.22%，報16742點；法國CAC 40指數漲0.04%，報7571點；英國富時100指數收漲0.36%，報7724點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.03%，報6262點。

美國2年期債息曾跌最多2.82%，是12月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.36%。低見4.2292厘，是5月22日4.2174厘後最低。收市報4.2416厘，跌2.54%，是5月17日後收市新低，當日報4.154厘。

美國10年期債息曾跌最多2.96%，是12月14日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見3.7815厘，是7月20日3.7424厘後最低。收市報3.7944厘，跌2.62%，是7月19日後收市新低，當日報3.7483厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至41.429基點，是12月14日35.166基點後最窄。收市報45.133基點，是12月25日後收市最窄，當日報43.024基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至163.117基點，是7月27日166.773基點後最闊。收市報161.748基點，是7月19日後收市最闊，當日報166.884基點。

道指曾升最多0.37%，是12月26日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見37683.7點，創即市及收市紀錄新高。收報37656.52元，升0.3%。連升2日，累計升270.55點，對上一次連升2日是12月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月13日。

標指曾升最多0.37%，是12月26日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見37683.7點，創即市及收市紀錄新高。收報37656.52元，升0.3%。連升2日，累計升270.55點，對上一次連升2日是12月8日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是12月13日。

納指曾升最多0.26%，是12月26日後最大升幅，當日升幅為0.72%。高見15114.08點，是2022年1月13日15259.71點後最高。收市報15099.18點，是2022年1月12日後收市新高，當日報15188.39點。收報15099.18元，升0.16%。連升4日，累計升321.24點，對上一次連升4日是12月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月18日。

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