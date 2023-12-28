個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.38%，折合報286.09元；阿里巴巴（9988）升0.71%，折合報74.32元；美團（3690）升0.27%，折合報78.51元；匯控（0005）升1.74%，折合報63.64元；建行（0939）跌0.29%，折合報4.55元。

道期現跌0.028%；標期現升0.03%；納期現升0.06%。日本東證指數現跌0.44%；韓國KOSPI指數現升0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚跌4.31%或0.56點，報12.43點。

紐油現跌0.05%或0.04美元，報74.07美元；布油現跌1.75%或1.41美元，報79.65美元；金價現升0.12%或2.63美元，報2080.12美元；LME 銅期貨隔晚升1.36%或117美元，報8690.5美元。美國10年期債息現升0.24%或0.0093厘，報3.8037厘。

今日焦點股份可留意：

3間公司最快今日公布業績，包括，星謙發展（0640）、大眾金融控股（0626）、新火科技控股（1611）。

貝克微（2149）上市，定價27.47元。

深控（0604）售成都錦鏽工場予類REITS，套現逾2.49億人幣。

國美（0493）協議安排償還京東（9618）2.5億人幣債務，多獲逾8個月喘息空間。

中國汽車內飾（0048）委任新執董，前執董黃浩然10月受查辭職。

比亞迪（1211）：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照。

騰訊（0700）單日再斥10億回購351萬股。

中國服飾（1146）伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司。

澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前。

易鑫（2858）售合資青島租賃公司49%股權，套現2.8億人幣。

中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊獲續固網牌9個月。

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