恒指今早高開53點或0.33%，報16678點，大市成交金額22億元；國指今早高開14點或0.26%，報5617點。恒生科技指數開市報3647點，升0.2%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.93%，下跌為3.41%，無升跌為89.65%。
匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。港交所（0388）、中海油（0883）、中石油（0857）拖累大市。
藍籌53隻升，14隻下跌，15隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2%，報25.5元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.1%，報135元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，3隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.99元，升1.27%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報52.95元，跌1.49%。
恒指續高於10天線(16543.58點)、20天線(16549.79點)，10天線向上逼近20天線。科指續低於主要平均線。
3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，星謙發展（0640）無成交，報0.66元。大眾金融控股（0626）無成交，報1.82元。新火科技控股（1611）開市報2.05元，升0.99%。
貝克微（2149）上市，定價27.47元。開市報25.05元，跌8.81%。
深控（0604）售成都錦鏽工場予類REITS，套現逾2.49億人幣。開市報1.11元，升0.91%。
國美（0493）協議安排償還京東（9618）2.5億人幣債務，多獲逾8個月喘息空間。國美開市報0.07元，升14.75%。京東（9618）開市報107.6元，升0.37%。
中國汽車內飾（0048）委任新執董，前執董黃浩然10月受查辭職。無成交，報0.102元。
比亞迪（1211）：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照。開市報206.8元，升0.78%。
騰訊（0700）單日再斥10億回購351萬股。開市報285元，無升跌。
中國服飾（1146）伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司。無成交，報0.044元。
澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.34元。美高梅中國（2282）開市報9.83元，無升跌。澳博（0880）開市報2.39元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.16元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報42.5元，升0.47%。金沙中國（1928）開市報22.5元，升0.67%。
易鑫（2858）售合資青島租賃公司49%股權，套現2.8億人幣。開市報0.58元，升1.75%。
中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊獲續固網牌9個月。無成交，報3.19元。
破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見5.76元，開市報5.76元，升0.88%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，開市報24.85元，升0.4%；中煤能源（1898）創52周高，見7.19元，開市報7.19元，升0.56%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見170.9元，開市報170.9元，升0.29%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.5元，開市報7.425元，升0.27%。
破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.25元，開市報64.25元，升0.39%。
4隻股份創上市新低，包括聖馬丁國際（0482）低見0.062元，開市報0.062元，跌10.14%；夢東方（0593）低見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%；烯石電車新材料（6128）低見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；宏強控股（8262）低見0.07元，開市報0.07元，跌18.6%。
創52周低，其中十隻包括，惠理集團（0806）低見2.01元，開市報2.01元，跌19.6%；眾誠能源（2337）低見4.55元，開市報4.55元，跌5.21%。
異動股
上升異動股，包括，國美零售（0493）開市報0.07元，升14.75%；中國抗體－Ｂ（3681）開市報1.81元，升14.56%；輝煌明天（1351）開市報0.189元，升14.55%；酷派集團（2369）開市報0.082元，升13.89%；彩生活（1778）開市報0.33元，升11.86%；恩典生命科技（2112）開市報0.3元，升11.11%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.485元，升8.99%；積木集團（8187）開市報0.174元，升8.75%；ＦＡ南方以太幣（3068）平上市高位14元，開市報14元，升8.19%；恒益控股（1894）開市報0.4元，升8.11%。
下跌異動股，包括，惠理集團（0806）見52周低2.01元，開市報2.01元，跌19.6%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.07元，開市報0.07元，跌18.6%；壹照明（8222）開市報0.042元，跌12.5%；聖馬丁國際（0482）創上市新低，見0.062元，開市報0.062元，跌10.14%；夢東方（0593）創上市新低，見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%；貝克微（2149）開市報25.05元，跌8.81%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；烯石電車新材料（6128）創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；美捷滙控股（1389）開市報0.026元，跌7.14%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；眾誠能源（2337）見52周低4.55元，開市報4.55元，跌5.21%。
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