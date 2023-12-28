恒指今早高開53點或0.33%，報16678點，大市成交金額22億元；國指今早高開14點或0.26%，報5617點。恒生科技指數開市報3647點，升0.2%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.93%，下跌為3.41%，無升跌為89.65%。