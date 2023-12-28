moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開53點 科指升0.2% 貝克微上市跌8.8%

恒指今早高開53點或0.33%，報16678點，大市成交金額22億元；國指今早高開14點或0.26%，報5617點。恒生科技指數開市報3647點，升0.2%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.93%，下跌為3.41%，無升跌為89.65%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。港交所（0388）、中海油（0883）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌53隻升，14隻下跌，15隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2%，報25.5元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.1%，報135元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，3隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.99元，升1.27%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報52.95元，跌1.49%。

恒指續高於10天線(16543.58點)、20天線(16549.79點)，10天線向上逼近20天線。科指續低於主要平均線。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，星謙發展（0640）無成交，報0.66元。大眾金融控股（0626）無成交，報1.82元。新火科技控股（1611）開市報2.05元，升0.99%。

貝克微（2149）上市，定價27.47元。開市報25.05元，跌8.81%。

深控（0604）售成都錦鏽工場予類REITS，套現逾2.49億人幣。開市報1.11元，升0.91%。

國美（0493）協議安排償還京東（9618）2.5億人幣債務，多獲逾8個月喘息空間。國美開市報0.07元，升14.75%。京東（9618）開市報107.6元，升0.37%。

中國汽車內飾（0048）委任新執董，前執董黃浩然10月受查辭職。無成交，報0.102元。

比亞迪（1211）：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照。開市報206.8元，升0.78%。

騰訊（0700）單日再斥10億回購351萬股。開市報285元，無升跌。

中國服飾（1146）伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司。無成交，報0.044元。

澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.34元。美高梅中國（2282）開市報9.83元，無升跌。澳博（0880）開市報2.39元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.16元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報42.5元，升0.47%。金沙中國（1928）開市報22.5元，升0.67%。

易鑫（2858）售合資青島租賃公司49%股權，套現2.8億人幣。開市報0.58元，升1.75%。

中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊獲續固網牌9個月。無成交，報3.19元。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見5.76元，開市報5.76元，升0.88%；九龍倉集團（0004）創52周高，見24.85元，開市報24.85元，升0.4%；中煤能源（1898）創52周高，見7.19元，開市報7.19元，升0.56%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見170.9元，開市報170.9元，升0.29%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.5元，開市報7.425元，升0.27%。

破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.25元，開市報64.25元，升0.39%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括聖馬丁國際（0482）低見0.062元，開市報0.062元，跌10.14%；夢東方（0593）低見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%；烯石電車新材料（6128）低見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；宏強控股（8262）低見0.07元，開市報0.07元，跌18.6%。

創52周低，其中十隻包括，惠理集團（0806）低見2.01元，開市報2.01元，跌19.6%；眾誠能源（2337）低見4.55元，開市報4.55元，跌5.21%。

異動股

上升異動股，包括，國美零售（0493）開市報0.07元，升14.75%；中國抗體－Ｂ（3681）開市報1.81元，升14.56%；輝煌明天（1351）開市報0.189元，升14.55%；酷派集團（2369）開市報0.082元，升13.89%；彩生活（1778）開市報0.33元，升11.86%；恩典生命科技（2112）開市報0.3元，升11.11%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.485元，升8.99%；積木集團（8187）開市報0.174元，升8.75%；ＦＡ南方以太幣（3068）平上市高位14元，開市報14元，升8.19%；恒益控股（1894）開市報0.4元，升8.11%。

下跌異動股，包括，惠理集團（0806）見52周低2.01元，開市報2.01元，跌19.6%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.07元，開市報0.07元，跌18.6%；壹照明（8222）開市報0.042元，跌12.5%；聖馬丁國際（0482）創上市新低，見0.062元，開市報0.062元，跌10.14%；夢東方（0593）創上市新低，見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%；貝克微（2149）開市報25.05元，跌8.81%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；烯石電車新材料（6128）創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌7.25%；美捷滙控股（1389）開市報0.026元，跌7.14%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；眾誠能源（2337）見52周低4.55元，開市報4.55元，跌5.21%。

其他報道

紐約時報起訴微軟、OpenAI侵權

美國上訴法院暫停蘋果手表銷售禁令 蘋果將恢復在美國門店銷售

港股ADR升69點 夜期高水3點 貝克微上市

道指、標指創紀錄新高 道指升111點 美債息見至少5個月低

北水增持國美 減持鼎豐