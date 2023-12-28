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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 1周息見3個月高

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌10.86點子至5.47054%，是12月18日後最低，當日報5.46054%，對上一次連跌2日是12月11日，當日拆息報5.4306%。

港元現報7.8137元貶值26點子，曾貶值最多27點子，報7.8138元，亦曾升值最多13點子，報7.8098元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.43點子至4.05405%，是2023年12月22日後最高；1星期HIBOR升1.38點子至5.86524%，是9月28日後最高；2星期HIBOR跌14.29點子至5.49649%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.08點子至5.26929%；6個月期HIBOR跌4.76點子至5.25179%，是9月18日後最低；12個月期HIBOR跌4.52點子至5.23571%，是9月4日後最低。

美元指數現報100.821貶值0.165點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46984%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1578%，維持不變。

對上一次維持不變。是2023年12月25日，當日利差報0.1578%。

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