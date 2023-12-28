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恒指半日升251點 10天線升穿20天線 科指升2% 貝克微上市跌1.35%

憧憬減息，美股道指標指創紀錄新高，港股、A股亦跟隨上升。車股表現較佳，中升（0881）、吉利（0175）升逾6%，理想（2015）亦升4.6%，分別為恒指升幅頭兩名及第五位。東方海外（0316）續回吐。

恒指今早高開53點，高位升289點，低位升19點，高低波幅270點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為38.45%，下跌為14.54%，無升跌為47%。

恒指半日升251點或1.51%，報16876點，大市成交金額509億元；國指升102點或1.83%，報5706點。恒生科技指數收報3715點，升2.07%。

藍籌股成交金額217.84億元，佔大市成交42.79%；科指成份股成交金額129.28億元，佔大市成交25.39%；國指成份股成交金額185.67億元，佔大市成交36.47%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.52億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.08%，至104.07億元，佔大市成交20.41%。牛熊證成交金額47.21億元，減少11.98%；窩輪成交金額56.86億元，增加1.51%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。小米（1810）、神華（1088） 、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌74隻升，6隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升6.65%，收報18.6元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌1%，收報108.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報11.06元，升6.14%；跌幅最大的是小米（1810）收報16.2元，跌0.74%。

恒指10天線(16563.42點)升穿20天線(16559.71點)，上試50天線(17118.17點)。科指升穿10天線(3694.36點)，上試20天線(3729.86點)。

北水南下合計淨流出3.31億元，終止單日流入南水北上合計淨流入113.65億元人民幣，較上日增加100.16%，連續第2日流入，累計流入170.43億元。

京東（9618）明年上調一線業務人員薪酬近100%。收報110.1元，升2.71%。

悅榕控股擬以4.8億人幣 向萬科（2202）收購內地「悦榕庄」酒店業務。收報7.09元，升3.5%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，星謙發展（0640）收報0.66元，無升跌。大眾金融控股（0626）收報1.82元，無升跌。新火科技控股（1611）收報2.13元，升4.93%。

貝克微（2149）上市，定價27.47元。收報27.1元，跌1.35%。

深控（0604）售成都錦鏽工場予類REITS，套現逾2.49億人幣。收報1.13元，升2.73%。

國美（0493）協議安排償還京東（9618）2.5億人幣債務，多獲逾8個月喘息空間。國美收報0.072元，升18.03%。京東（9618）收報110.1元，升2.71%。

中國汽車內飾（0048）委任新執董，前執董黃浩然10月受查辭職。收報0.102元，無升跌。

比亞迪（1211）：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照。收報211.6元，升3.12%。

騰訊（0700）單日再斥10億回購351萬股。收報288.8元，升1.33%。

中國服飾（1146）伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司。收報0.041元，跌6.82%。

澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.43元，升1.69%。美高梅中國（2282）收報9.9元，升0.71%。澳博（0880）收報2.46元，升2.93%。永利澳門（1128）收報6.29元，升2.11%。銀河娛樂（0027）收報43.3元，升2.36%。金沙中國（1928）收報22.8元，升2.01%。

易鑫（2858）售合資青島租賃公司49%股權，套現2.8億人幣。平上市低位0.56元，收報0.58元，升1.75%。

中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊獲續固網牌9個月。收報3.25元，升1.88%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見10.2元，收報9.51元，升10.2%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.88元，收報5.56元，跌2.63%；聯想集團（80992）創上市新高，見9.84元，收報9.83元，升0.61%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.54元，收報25.48元，升0.31%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.94元，收報38.7元，升1.63%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1952元，收報1952元，升1.46%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1091.5元，收報1091.5元，升0.32%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見14.15元，收報14.05元，升8.58%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見14.75元，收報14.75元，升6.12%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18元，收報18元，升0.5%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1036.4元，收報1036.1元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見25.3元，收報25.3元，升6.39%；K Cash集團（2483）創上市新高，見1.9元，收報1.86元，升3.33%；知行汽車（1274）創上市新高，見32.5元，收報32.15元，升7.35%；廸生創建（0113）創52周高，見4.66元，收報4.6元，升0.22%；太古（0019）創52周高，見66.6元，收報65.5元，跌0.08%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25元，收報24.65元，跌0.4%；中煤能源（1898）創52周高，見7.19元，收報7.04元，跌1.54%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見10.94元，收報10.88元，升1.87%；中電（0002）創52周高，見64.55元，收報64.15元，升0.23%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，鈞濠集團（0115）低見0.1元，收報0.1元，跌2.91%；僑雄國際（0381）低見0.085元，收報0.085元，跌8.6%；聖馬丁國際（0482）低見0.062元，收報0.07元，升1.45%；百信國際（0574）低見0.03元，收報0.034元，跌8.11%；夢東方（0593）低見0.153元，收報0.173元，跌34.72%；中基長壽科學（0767）低見0.118元，收報0.118元，跌16.9%；同方泰德（1206）低見0.26元，收報0.26元，跌7.14%；浦江中國（1417）低見0.32元，收報0.355元，跌1.39%；集一控股（1495）低見0.099元，收報0.102元，跌5.56%；一元宇宙（1616）低見0.026元，收報0.03元，無升跌。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，有線（1097）低見0.034元，收報0.035元，無升跌；東方（0018）低見0.43元，收報0.44元，跌2.22%；華置（0127）低見1.15元，收報1.16元，無升跌；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，無升跌；東方企控集團（0018）低見0.43元，收報0.44元，跌2.22%；天安（0028）低見3.28元，收報3.28元，跌4.65%；遠東發展（0035）低見1.32元，收報1.33元，升0.76%；綠景中國地產（0095）低見0.7元，收報0.75元，升4.17%；華人置業（0127）低見1.15元，收報1.16元，無升跌；TST PROPERTIES（0247）低見17元，收報17元，跌5.56%。

異動股

上升異動股，包括，渝太地產（0075）創52周高，見0.89元，收報0.89元，升154.29%；中天順聯（0994）收報0.4元，升31.15%；TBKS HLDGS（1960）收報0.4元，升29.03%；北森控股（9669）收報5.14元，升27.86%；南大蘇富特（8045）創52周高，見0.198元，收報0.179元，升27.86%；弘浩國際控股（8375）收報0.3元，升25%；高雅光學（0907）收報0.188元，升23.68%；輝煌明天（1351）收報0.2元，升21.21%；卓悅控股（0653）收報0.07元，升20.69%；永旺（0984）收報0.76元，升20.63%。

下跌異動股，包括，巨星醫療控股（2393）創上市新低，見0.016元，收報0.025元，跌67.95%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.049元，收報0.053元，跌38.37%；南粵控股（1058）見52周低0.3元，收報0.3元，跌36.17%；夢東方（0593）創上市新低，見0.153元，收報0.173元，跌34.72%；泰凌醫藥（1011）收報0.049元，跌27.94%；奇士達（6918）創上市新低，見0.178元，收報0.184元，跌26.4%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.092元，收報0.092元，跌25.81%；恆和集團（0513）收報0.25元，跌24.24%；佳民集團（8519）收報0.114元，跌19.72%；京基金融國際（1468）見52周低0.61元，收報0.61元，跌17.57%；森美控股（0756）收報0.191元，跌16.96%。

 

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