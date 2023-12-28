巴基斯坦天然氣石油有限公司是一家下游燃料、 潤滑劑和便利店運營商， 是巴基斯坦最大的成品油零售和倉儲公司之一。 該交易尚需滿足若幹慣例成交條件，包括獲得監管部門的批準。

沙特阿美下游業務總裁穆罕默德•卡塔尼表示，是次交易是沙特阿 美今年進行的第二輪零售業務收購，符合公司下游拓展戰略， 為在全球範圍內推動煉油、營銷、潤滑油、 貿易和化學品的綜合業務開辟了一條清晰的發展道路。 巴基斯坦天然氣石油有限公司擁有龐大的倉儲能力、 優質資產和增長潛力， 這將有助於沙特阿美在巴基斯坦推動品牌建設工作。

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