文章日期：2023年12月28日 13:05
沙特阿美今天簽署最終協議， 收購巴基斯坦天然氣石油有限公司40%的股份。沙特阿美表示，收購是公司首次進入巴基斯坦燃料零售市場，有助在國際範圍內實現下游產業鏈增長戰略。
巴基斯坦天然氣石油有限公司是一家下游燃料、潤滑劑和便利店運營商，是巴基斯坦最大的成品油零售和倉儲公司之一。該交易尚需滿足若幹慣例成交條件，包括獲得監管部門的批準。
沙特阿美下游業務總裁穆罕默德•卡塔尼表示，是次交易是沙特阿美今年進行的第二輪零售業務收購，符合公司下游拓展戰略，為在全球範圍內推動煉油、營銷、潤滑油、貿易和化學品的綜合業務開辟了一條清晰的發展道路。巴基斯坦天然氣石油有限公司擁有龐大的倉儲能力、優質資產和增長潛力，這將有助於沙特阿美在巴基斯坦推動品牌建設工作。
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