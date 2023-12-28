積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，截至今年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(default investment strategy，DIS)，較一年前上升一成，涉及資產947億元，佔強積金總淨資產值9%。
她續稱，DIS的核心累積基金及65歲後基金，在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。每10個強積金帳戶中，就有3個投資於DIS。
劉麥嘉軒指出，強積金的其中一個重大改革就是DIS，為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設，設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險三個特點。DIS於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。
另外，劉麥嘉軒亦提到「積金易」平台是強積金制度實施以來最重大的改革，每當積金局參與不同國際會議時，不少與會者對此項目都深表興趣，當平台運作後，強積金將會是世界上少數率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作的制度之一，為其他私營退休金制度的電子化工作提供寶貴經驗及示範作用。
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