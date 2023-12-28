她續稱，DIS的核心累積基金及65歲後基金，在過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。每10個強積金帳戶中，就有3個投資於DIS。

劉麥嘉軒指出，強積金的其中一個重大改革就是DIS，為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設，設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險三個特點。DIS於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

另外，劉麥嘉軒亦提到「積金易」平台是強積金制度實施以來最重大的改革，每當積金局參與不同國際會議時，不少與會者對此項目都深表興趣，當平台運作後，強積金將會是世界上少數率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作的制度之一，為其他私營退休金制度的電子化工作提供寶貴經驗及示範作用。

其他報道

沙特阿美收購巴基斯坦天然氣石油40%股份

【有片：埋身擊】加密貨幣走勢向好 投資者應繼續持有

經緯天地今招股 入場費約5252元

半日沽空金額減18% 盈富沽空增89%

恒指半日升251點 10天線升穿20天線 科指升2% 貝克微上市跌1.35%

瑞信遭新加坡金管局罰款2312萬元

滬深三大指數半日向上 滬指以近半日高位收市

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 1周息見3個月高

京東明年上調一線業務人員薪酬近100%

馬斯克回應特斯拉機械人「攻擊」工程師

悅榕控股擬以4.8億人幣 向萬科收購內地「悦榕庄」酒店業務

恒指高開53點 科指升0.2% 貝克微上市跌8.8%

紐約時報起訴微軟、OpenAI侵權

美國上訴法院暫停蘋果手表銷售禁令 蘋果將恢復在美國門店銷售

港股ADR升69點 夜期高水3點 貝克微上市

道指、標指創紀錄新高 道指升111點 美債息見至少5個月低

北水增持國美 減持鼎豐