為答謝用戶支持，ZA Bank推出跨年優惠活動終極篇——「28投資日」。參與的用戶有機會獲得高達2888元獎賞。

「28 投資日」活動包括：

1. 投資日利是雨 — 獎賞高達88元

即日起至2024年1月10日，用戶可每日登入 ZA Bank App 參與「投資日利是雨」遊戲1次，累積總分數排名前 500 名的用戶可獲得相應獎賞，最高達88元。

2. 基金挑戰任務 — 獎賞高達1000元

即日起至2024年1月15日，用戶在 App 內接受指定基金挑戰任務，並於該挑戰的有效期內滿足相關要求，將有機會獲得高達1000元獎賞。

3. 免費領取基金持倉回贈券包 — 價值1800元

即日起至2024年1月15日，用戶可在「28 投資日」活動頁領取基金持倉回贈券包，使用卡券進行符合條件的基金認購，並滿足卡券上指定的持倉時間要求，可獲得對應現金獎賞。

ZA Bank表示，為配合冬日節慶氣氛，ZA Bank App 的「最勁抽」頁面已經換上限時特別設計。用戶憑 ZA Card 進行合資格簽賬滿 10元，即可參與「最勁抽」，有機會獲贈高達200%回贈或其他精彩禮遇。

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