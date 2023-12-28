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【羅仕揚專欄】「溶」入一小時生活圈

    向來是傳統消費旺季的聖誕節，在本地零售或餐飲東主來說，看來過得並不十分如意。就在聖誕前的周末，逾50萬港人出境，當中絕大部分是北上；到假期前最後一日，則有逾50萬港人回港「趕返工」。數字上的脗合，不難推斷出這群港人，大部份也是北上歡度佳節，估計幾日後的元旦三連假，類似情況還會再出現。

    忘記那年盛夏，北上消費儼然已成為了港人假日的新趨向。深圳與香港雖然是一河之隔，但物價卻有天淵之別。一張紅底，在香港可能只是勉強夠在大家樂，買兩個質素不好也不壞的快餐；但在深圳卻幾乎可叫滿一枱質素不錯的美饌。一張紅底，在香港可能只夠在扭蛋機扭兩三個玩具，但卻夠在深圳逾萬呎的室內兒童遊樂場玩足半天。北上KOL鹹魚翻生，模仿者如雨後春筍，只要是被網紅推薦過的名店，每逢周末，在店外排隊等入座的，逾半均是香港人。誰說港人缺乏消費力？只是港人選擇了性價比更高的地方消費吧。

    一小時生活圈的建構，沒有便利了商務人員來往中港，只因經濟一潭死水，金融中心雖然未變遺址，不過外資失卻對華投資的興趣，作為中間人的香港作用報廢，商務人員北上機會大減；不過多得了一小時生活圈的硬件，包括高鐵、大橋和更多口岸，縮減了港人北上消費的時間及車程，才能帶動北上消費的熱潮。港府不是提倡港人要擁抱大灣區嗎？港人身體力行，將夜繽紛拋諸腦後，紛紛北上真金白銀消費。逾百億的交通基建投資，促進不了北水南下，反而加速了南水北投。當然在國家層面來說不是壞事，大家都是中國人，不用分得那麼細。

    別以為北上只有價錢優勢，服務態度比香港優勝，也是硬傷，但致命的是，人家連選擇也比香港多。以往對內地食肆衛生缺乏信心，對內地食物安全有疑慮的投行同事，在幾個月前一次北上後，將所有憂慮一一掃空，而且越玩越精，從此不能自拔。

    室內滑雪場這類對土地需求較大的遊玩設施，想像不到在香港怎樣經營才可收支平衡。同樣需要解決土地問題才有望營運的卡丁車賽場，在香港就算有，佔地及規模也遠遠不及內地。室內動物園這類可零距離親親小動物的設施，在港開業肯定會招惹港媽丢難衛生問題，但帶著一家大細北上的港媽，到了內地卻忘卻相關疑慮，還興致勃勃地為抱著動物的子女拍攝大特寫打卡。為了方便北上，投行同事更申請了港車北上，除了方便未來尋找更偏門的娛樂設施外，到山姆、Costco掃貨後，整車掃回家也不是夢。

    面對北上的挑戰，本港食肆可說是束手無策。提升服務態度或食物質素，無疑有助穩住熟客；增加餐牌選擇，亦可能帶來短暫刺激，但價格差距實在太明顯，如果租金不減，東主亦無計可施。眾所周知，本港食肆逾半收入都是用來交租，扣除租金，不少食肆本身已經是微利，又試問如何再在價格上競爭？難道真的蝕住做？

    員工薪酬水平差距大，亦是兩地物價差距大的原因。打邊爐名店海底撈（6862）的一個普通服務員，就算懂得跳紅遍神州的「科目三」，月薪也不過五六千人民幣，而且海底撈已屬於中檔消費食肆，低檔食肆員工收入更低。深受連登巴打喜愛的譚仔（2217），一個「遮遮」人工已高達萬六七，是內地海底撈員工的三倍，難怪一碗「鳥勿十小」再加多杯「冬OT」，一餐消費也要最少50元，也要賣出300多碗，才夠支付一個「遮遮」的人工。

    要令本港食肆的價格水平可與內地競爭，減租、減人工是唯一方法，但對本港的幾大地主來說，減租幾乎是不可接受的選項，即使在疫情最嚴峻的期間，寬免一兩個月租或許「有得傾」，但對實際租金銀碼的下調依然說不，亦有商場選擇派發各類形式的優惠券、代用券作商家補貼，但依然不肯減租，以免影響資產估值 (資產估值關乎銀行的可用信貸，即是可以借的銀碼)。然而面對比疫情期間更差的市道，還有高息引至的高昂借貸成本，除非地主實力夠強「大把錢」，寧願丟空也不願減租，否則也只能對現實低頭，減租是不能避免的結果，但就算肯減，始終土地資源有限，依然減不到內地的水平。

    至於減人工，以本港物價來說也實在困難，就算如譚仔「遮遮」般月入萬六七，租樓、交通、衣食，一個月下來，能剩下來的錢已經不多了。某尊貴議員說的士司機要月入三萬才有幸福感，大部分食肆員工本身已沒有三萬月薪，早已沒有幸福感，如果因為要與內地物價競爭而要再減人工，試問若連奉上美食的服務員也不感幸福，食客又怎能要求他們有好服務態度？不過這些都是後話，最關鍵的是，若本地物價不減，減人工只會增加員工的生存危機，亦即是達不到所謂的Living Wage。要減，是要連地價樓價租金日用品物價同步減，但這牽涉到既得利益者的利益，可以斷定是中短期都不會發生的情況。

    中短期？難道長期有機會？換個角度說，當本港樓價物價租金跌至內地水平，別說減人工，屆時可能連工也保不住了。愛國商人施永青曾經在兩個月前寫過一篇《施政報告要指明香港今後路向》的鴻文，說香港若要轉賽道去服務一帶一路國家，就要預期「不但就業與薪酬情況會出現莫大變化，連手上積累起來的財富，其資產價格亦會出現巨變」。一小時生活圈，讓你加快融入大灣區，「溶」入的，自然也包括資產價格及薪酬水平吧。

羅仕揚

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