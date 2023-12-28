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恒生指數公司：科指ETP的AUM 158億美元創新高

恒生指數公司發出最新網誌指，於11月尾，追蹤科技指數的交易所買賣產品（ETP）之資產管理總額（AUM）創下158億美元新高，按月增加18.7%，由年初至當月，相比2022年底的98億美元，則增長61.1%，可見11月資金流入並預期美國聯邦儲備局12月中議息決議利好。

受惠美聯儲政策轉向和AUM資金流入勢頭增長，恒生科指可提供對香港上市的首30大科技股的投資策略。有鑒於明年美國可能出現的減息預期 恒生科指的AUM呈資金流入。使用調整後的AUM 變動（名義AUM按月變動 –指數按月變動）代表AUM內生增長，恒生科指實際上在11月錄得AUM強勁流入，按月實際增長14%。

理論上，在股票資產類別中，科技板塊在美國加息減速或政策轉向期間，可能會出現更大幅的反彈，因為該板塊的股票主要為成長股，在其他因素保持不變下對利率更敏感。因此，追求風險的投資者，或會在美聯儲議息決議前領先一步作出投資配置。例如，在2023年4月，在美聯儲「鷹派暫停加息」之前，追蹤恒生科指的ETP的AUM錄得穩健資金流入。

截至12月15日，恒生科指按權重劃分的首三大行業，分別是資訊科技業，佔比75%；非必需性消費則佔17%；醫療保健業佔4%。首十大成份股共佔指數70.9%的權重，市值合共7.09萬億港元。若由2019年1月1日至今年12月15日，恒生科指的回報率為正13%，年化回報率為正2.6%，按年化基準計跑贏大市。該指數的年化波動率為39%，其風險調整後回報率0.066 倍，相比恒生綜合指數及恒生指數的風險調整後回報率則為負數。

 

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