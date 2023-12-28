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恒指收市升418點 創1個月新高 成交破千億 科指升3.4% 貝克微潛水17%

美股創新高，亞股跟隨上升，人民幣升值創兩周高，外資北上淨買入A股近136億元人民幣，為五個月來最大單日淨買入，滬深300指數創下7月以來最大漲幅，港股亦升幅擴大，午後曾升逾450點。國指、恒指為目前全球主要股指中升幅首兩位，恒指同時創1個月新高，不過北水轉流出。

藍籌當中，車股、內需股升幅較大，不過，中午公布造車相關消息的小米（1810）則先升後跌。中電（0002）、聯想（0992）、太古（0019）續創52周高。

細價股續大幅波動，巨星醫療控股（2393）跌66%停牌，宏強控股（8262）再跌39%，33隻股分跌幅逾10%。相反，渝太地產（0075）升71%，積木集團（8187）升47.5%，升幅首50隻股份，升幅均逾14%。

成交最多的是，騰訊（0700）達109.8億元，其後為盈富（2800）的91.8億元，而美團（3690）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）、南方恒生科技（3033）緊隨其後。

恒指今早高開53點，高位升461點，低位升19點，高低波幅442點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市上升股份比例為50.05%，下跌為17.6%，無升跌為32.34%。

恒指收市升418點或2.52%，報17043點，大市成交金額1099億元，較上日增加10.78%，是12月22日1411.63億元成交後最多；國指升161點或2.87%，報5764點。恒生科技指數收報3763點，升3.41%。

藍籌股成交金額562.41億元，佔大市成交51.17%；科指成份股成交金額329.42億元，佔大市成交29.97%；國指成份股成交金額478.58億元，佔大市成交43.54%。

24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加18.86%，至130.35億元，佔大市成交11.86%。牛熊證成交金額65.36億元，增加21.84%；窩輪成交金額64.98億元，增加16.01%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。小米（1810）、東方海外（0316）、新世界發展（0017）拖累大市。

藍籌80隻升，2隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升7.41%，收報6.52元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌0.25%，收報16.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報11.2元，升7.49%；跌幅最大的是小米（1810）收報16.28元，跌0.25%。

恒指10天線(16580.11點)升穿20天線(16568.06點)，指數上試50天線(17121.51點)。科指升穿10天線(3699.23點)、20天線(3732.3點)。

北水南下合計淨流出19.65億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入較上日增加138.79%，至135.58億元人民幣，是7月28日後收市新高，當日報164.02億元。連續第2日流入，累計流入192.36億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.77%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見17086.1點，是11月29日17359.08點後最高。今日收市報17043.53點，是11月28日後收市新高，當日報17354.14點。收報17043.53元，升2.52%。連升2日，累計升703.12點，對上一次連升2日是12月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月12日。

科指曾升最多4.41%，是10月25日後最大升幅，當日升幅為4.96%。高見3800.25點，是12月15日3841.38點後最高。今日收市報3763.9點，是12月15日後收市新高，當日報3780.69點。收報3763.9元，升3.41%。連升2日，累計升215.85點，對上一次連升2日是12月15日。

國指曾升最多3.32%，是12月15日後最大升幅，當日升幅為3.72%。高見5789.93點，是12月4日5806.74點後最高。收市報5764.77點，是11月30日後收市新高，當日報5857.54點。收報5764.77元，升2.87%。連升2日，累計升275.78點，對上一次連升2日是12月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是12月12日。

午後消息股表現

雷軍：小米（1810）要通過15至20年努力 成為全球前五名汽車製造商。收報16.28元，跌0.25%。

仍志集團（8079）：與接管人達成協議 已終止潛在出售押記股份。收報0.073元，升12.31%。

今早及隔晚消息股表現

京東（9618）明年上調一線業務人員薪酬近100%。收報112.6元，升5.04%。

悅榕控股擬以4.8億人幣 向萬科（2202）收購內地「悦榕庄」酒店業務。收報7.15元，升4.38%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，星謙發展（0640）收報0.68元，升3.03%。大眾金融控股（0626）收報1.85元，升1.65%。新火科技控股（1611）收報2.15元，升5.91%。

貝克微（2149）上市，定價27.47元。收報22.7元，跌17.36%。

深控（0604）售成都錦鏽工場予類REITS，套現逾2.49億人幣。收報1.13元，升2.73%。

國美（0493）協議安排償還京東（9618）2.5億人幣債務，多獲逾8個月喘息空間。國美收報0.068元，升11.48%。京東（9618）收報112.6元，升5.04%。

中國汽車內飾（0048）委任新執董，前執董黃浩然10月受查辭職。收報0.102元，無升跌。

比亞迪（1211）：獲全國首張L3自動駕駛測試牌照。收報213.6元，升4.09%。

騰訊（0700）單日再斥10億回購351萬股。收報293元，升2.81%。

中國服飾（1146）伙珠海市國資委旗下公司建立投資公司。收報0.047元，升6.82%。

澳門旅遊局：四天聖誕假訪澳逾45.6萬人次超疫情前。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.49元，升2.81%。美高梅中國（2282）收報9.92元，升0.92%。澳博（0880）收報2.48元，升3.77%。永利澳門（1128）收報6.38元，升3.57%。銀河娛樂（0027）收報43.75元，升3.43%。金沙中國（1928）收報22.85元，升2.24%。

易鑫（2858）售合資青島租賃公司49%股權，套現2.8億人幣。平上市低位0.56元，收報0.6元，升5.26%。

中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊獲續固網牌9個月。收報3.29元，升3.13%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見10.2元，收報9.41元，升9.04%；禪遊科技（2660）創上市新高，見5.88元，收報5.53元，跌3.15%；聯想集團（80992）創上市新高，見10.1元，收報9.97元，升2.05%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見25.54元，收報25.5元，升0.39%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見321.8元，收報321.8元，升0.63%；安碩印度（2836）創上市新高，見38.94元，收報38.84元，升2%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見65.9元，收報65.9元，升1.07%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8626.2元，收報8626.2元，升0.04%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1953元，收報1953元，升1.51%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1091.5元，收報1091元，升0.28%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095.7元，收報1094.8元，升0.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.9元，收報10.9元，升1.49%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見14.15元，收報13.83元，升6.88%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見14.75元，收報14.72元，升5.9%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.04元，收報18.04元，升0.73%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1036.45元，收報1036.45元，升0.09%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見25.3元，收報25.12元，升5.63%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.35元，收報542.35元，升0.05%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.408元，收報4.408元，升0.46%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.262元，收報3.262元，升0.55%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見41.06元，收報41.06元，升0.44%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見4.956元，收報4.956元，升1.43%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.25元，收報119.25元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.95元，收報162.95元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1026.3元，收報1026.3元，升0.04%；廸生創建（0113）創52周高，見4.66元，收報4.6元，升0.22%；太古（0019）創52周高，見66.6元，收報65.35元，跌0.31%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25元，收報25元，升1.01%；中煤能源（1898）創52周高，見7.19元，收報7.05元，跌1.4%。

破頂指數成份股包括，聯想（0992）創52周高，見11.1元，收報10.96元，升2.62%；中電（0002）創52周高，見64.6元，收報64.45元，升0.7%；。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，世界華文媒體（0685）低見0.18元，收報0.19元，無升跌；太平洋酒吧（8432）低見0.046元，收報0.049元，跌7.55%；鈞濠集團（0115）低見0.1元，收報0.1元，跌2.91%；僑雄國際（0381）低見0.085元，收報0.09元，跌3.23%；興利（香港）控股（0396）低見0.048元，收報0.06元，跌3.23%；新宇環保（0436）低見0.061元，收報0.062元，無升跌；聖馬丁國際（0482）低見0.062元，收報0.069元，無升跌；百信國際（0574）低見0.03元，收報0.033元，跌10.81%；夢東方（0593）低見0.153元，收報0.2元，跌24.53%；中基長壽科學（0767）低見0.118元，收報0.132元，跌7.04%。

65隻股份創52周低，其中包括，有線（1097）低見0.034元，收報0.036元，升2.86%；東方（0018）低見0.43元，收報0.435元，跌3.33%；華置（0127）低見1.15元，收報1.17元，升0.86%；大連港（2880）低見0.6元，收報0.62元，無升跌；歐化（1711）低見0.095元，收報0.095元，無升跌；天安（0028）低見3.28元，收報3.47元，升0.87%；遠東發展（0035）低見1.32元，收報1.35元，升2.27%；綠景中國地產（0095）低見0.7元，收報0.78元，升8.33%。

異動股

上升異動股，包括，渝太地產（0075）創52周高，見0.89元，收報0.6元，升71.43%；積木集團（8187）收報0.236元，升47.5%；瑞港建設（6816）收報0.35元，升40%；海峽石油化工（0852）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升31.11%；久久王（1927）收報0.133元，升30.39%；國茂控股（8428）收報1.17元，升30%；北森控股（9669）收報5.2元，升29.35%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.11元，升27.91%；輝煌明天（1351）收報0.21元，升27.27%；華康生物醫學（8622）見52周低0.093元，收報0.118元，升26.88%；浙江聯合投資（8366）收報0.024元，升26.32%。

下跌異動股，包括，巨星醫療控股（2393）停牌，停牌前跌66.66%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.049元，收報0.052元，跌39.53%；中國天億福（8196）收報0.212元，跌36.72%；夢東方（0593）創上市新低，見0.153元，收報0.2元，跌24.53%；恆和集團（0513）收報0.25元，跌24.24%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.092元，收報0.095元，跌23.39%；泰凌醫藥（1011）收報0.054元，跌20.59%；慕尚集團控股（1817）創上市新低，見0.445元，收報0.49元，跌18.33%；亞勢備份（8290）收報0.018元，跌18.18%；京基金融國際（1468）見52周低0.59元，收報0.61元，跌17.57%；GUANZE MEDICAL（2427）收報0.66元，跌17.5%。

 

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