11月商品整體出口貨值為3866億元，進口貨值為4,146億元。

首11個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌9.4%。同時，商品進口貨值下跌7.3%。今年首11個月錄得有形貿易逆差4,079億元，相等於商品進口貨值的9.7%。

政府發言人表示，11月商品出口貨值因比較基數低錄得按年增長。輸往內地的出口上升。輸往美國的出口錄得溫和升幅，輸往歐盟的出口則顯著下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，充滿挑戰的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，按年比較，11月輸往亞洲的整體出口貨值上升12.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是泰國（升47.3%）、印度（升18.7%）、中國內地（內地）（升15.5%）和越南（升14.1%）。另一方面，輸往馬來西亞（跌29.1%）和日本（跌14.1%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌21.8%）和德國（跌20.0%）。另一方面，輸往美國（升2.2%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升39.7%）、新加坡（升27.1%）、內地（升8.2%）、日本（升6.8%）和美國（升5.4%）。另一方面，來自菲律賓（跌30.1%）和台灣（跌8.9%）的進口貨值則錄得跌幅。

首11個月與去年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌22.5%）、日本（跌19.6%）、台灣（跌13.0%）、內地（跌11.3%）和美國（跌9.4%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升9.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌27.2%）、新加坡（跌17.9%）、馬來西亞（跌15.9%）、菲律賓（跌14.7%）、越南（跌13.7%）和內地（跌4.2%）。

按主要貨品類別分析，11月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增207億元，升12.4%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增118億元，升7.1%）和「動力產生機械及儀器」（增53億元，升56.6%）。

首11個月與去年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,432億元，跌11.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減815億元，跌18.0%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,351億元，跌11.4%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減939億元，跌24.6%）。

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