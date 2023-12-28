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K11 MUSEA 12月銷售創單月新高 會員聖誕銷售額按年升80%

K11集團旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall公布，全面復常後首個聖誕假期（12月23日至26日）銷售表現強勁，K11 Art Mall及K11 MUSEA更分別於12月24日及25日創下開業以來單日人流新高。K11 MUSEA今年12月至今整體銷售額已創下開業以來單月新高，聖誕期間會員銷售額已按年大升近80%；KLUB 11 最高消費群組黑卡會員銷售額亦比去年同期增長50%。

雖然不少香港市民把握聖誕假期外遊，但K11 MUSEA及K11 Art Mall生意仍然持續錄得增長，多家餐飲商戶的午市及晚市均告爆滿；珠寶鐘錶類會員銷售額按年大增86%；國際品牌及時裝服飾會員銷售額則按年升逾50%。

今年第四季K11 MUSEA及K11 Art Mall已吸引逾40家時尚品牌及人氣餐廳進駐，包括韓國品牌Mardi Mercredi、太二酸菜魚等。K11集團將把握除夕及新年的黃金檔期，延續良好的零售消費勢頭，並透過多元化推廣活動刺激人流及消費。

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