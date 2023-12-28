雖然不少香港市民把握聖誕假期外遊，但K11 MUSEA及K11 Art Mall生意仍然持續錄得增長，多家餐飲商戶的午市及晚市均告爆滿；珠寶鐘錶類會員銷售額按年大增86%；國際品牌及時裝服飾會員銷售額則按年升逾50%。

今年第四季K11 MUSEA及K11 Art Mall已吸引逾40家時尚品牌及人氣餐廳進駐，包括韓國品牌Mardi Mercredi、太二酸菜魚等。K11集團將把握除夕及新年的黃金檔期，延續良好的零售消費勢頭，並透過多元化推廣活動刺激人流及消費。

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