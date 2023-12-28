根據港交所新股資料披露顯示，原先計劃重新上市的珠海萬達商業管理（珠海萬達）提交的上市申請，正式宣告失效，所有相關上市申請初步文件均未能夠再度顯示。在此之前，該集團已刋發負責其上市的整體協調人瑞信退任。連同今次失效，其累計提交的上市申請文件失效次數共多達四次。
翻查港交所的資料，珠海萬達早於2021年10月21日首次提交重新上市的申請，至今歷時長達兩年。根據太盟投資集團（PAG）的官網顯示，該公司與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。
按照新協議，大連萬達商管在珠海萬達持股40%，為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股60%。珠海萬達目前管理全國227個地級及以上城市的494個大型商業中心。過去兩年中，珠海萬達商管管理的商業中心數量從417家增長到494家，平均年增長率為9%左右。以管理的商業面積計，珠海萬達商管現為全球最大的商業管理公司，其2021年度、2022年度的稅利潤分別為53億元（人民幣、下同）及75億元，2023年度則預估為95億元，年增長率達34%。
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