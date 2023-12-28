按交易量計全球第三的加密貨幣交易所Bybit，發布其最新的儲備金證明（Proof-of-reserves；PoR），當中涵蓋共32種業界領先的加密貨幣。經一連串嚴格審計，結果證實透過Bybit管理的錢包顯示，Bybit的所有資產均獲全額支持，其儲備金率則介乎100%至124%之間。
隨着加密貨幣行業對透明度有更大的需求，Bybit透過進一步擴大其PoR的範圍，務求確保客戶的資產獲充分支持及安全保障。參考Bybi 的最新審計結果，現時經審核的32種加密貨幣已獲全額抵押，而其儲備資產量相等於Bybit多層級錢包體制內所持資產約100%至124%。
Bybit聯合創始人兼CEOBen Zhou表示，他們視建立信任為核心目標，故Bybit積極主動地進行定期儲備金證明，從而增強透明度。由於加密貨幣領域變化萬千，所以我們有責任令廣大用戶感
到安心，並以時刻達至最高程度的誠信管理，方能令他們理解自己所作的投資是安全
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