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雷軍：小米汽車支持CarPlay、AirPlay等 冀蘋果用戶也有好體驗

小米（1810）創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，前不久見過小鵬汽車（9868）創始人及董事長何小鵬，他表示「造車以後，重新再看蔚小理，我覺得你們三個真的挺不容易的，挺了不起的，我要用非常正式的方式，向你們幾位致敬，因此發了微博，還包了幾個廣告牌。」

雷軍亦提到該廣告牌及微博文章，於電動車行業引發起行軒然大波，他提到有人表示「為甚麼不向一汽（深:000800）二汽（東方汽車，0489）長安（深：000625）致敬，為什麼不向上汽（滬:600104）廣汽（2238）北汽（1958）致敬，還有你為什麼不向長安（深:000625）長城（2333）吉利（0175）奇瑞致敬？」

雷軍回應表示，其實網民真的誤解，更指他對整個汽車業一直心懷敬畏之心，當他決定做車之後，更第一時間就逐家登門拜訪，當面表達敬意。

小米今於北京舉行米汽車技術發表會，雷軍預先預告首架電能車「小米SU7」的細節，他笑稱「還有很多人不知道我們小米14特別、特別好用，還用蘋果。」他更指也想讓蘋果用戶開小米汽車，也有很好體驗，因此「小米SU7」也能支持蘋果開發的車載娛樂資訊系統CarPlay及Airplay。另外，「小米SU7」同時除於前座位的後背裝上小米產品外，亦支援安裝蘋果的平板產品AirPad。

 

記者：江陵凱

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