當局在今次諮詢，增加了200萬元和400萬元限額的方案，兩者申索金額上限分別為245萬元和490萬元，而完全賠償限額相應提高至首20萬元和40萬元，當局指在400萬元方案下，壽險保單以索償金額計算，可達到2011年諮詢時的保障水平。

基於2019年數據，在100萬元方案下，申索金額在122.5萬以內的長期（即壽險）保單佔整體保單有99.1%，與2011年諮詢時相若，不過這些保單佔市場整體索償金額比例，由82.3%降至62.5%，換言之即使完全受保障賠償的保單數目相若，但超出賠償限額以外的金額則增加。

有關公眾諮詢工作於去年12月30日至今年3月31日進行，共收到14份意見書。財庫局發言人表示，在考慮回應者的意見和建議後，當局會適當地調整建議，以回應持份者的關注。當局將根據諮詢總結開展設立保障計劃的準備工作，包括制定保障計劃的詳細安排及草擬相關的立法修訂，以加強在有保險公司無力償債時對保單持有人的保障。

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