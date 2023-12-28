融資協議規定，倘公司控股股東越秀企業不再為單一大股東，或於公司已發行之具投票權股本中持有不少於30%之直接或間接權益，或對公司行使管理控制權，即構成違約事件。若發生有關違約事件， 則貸款人可宣佈融資協議項下所有債項將立即到期應付。

截至今日，越秀企業實益擁有越秀交通基建已發行股份合共約44.2%。

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