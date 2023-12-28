巨星醫療（2393）公布，董事會已知悉今天其股份價格下跌及成交量上升。經過詳細查詢後，獲悉非執行董事何震發存放於受保證金融資限制的兩個戶口內之6414萬股，於市場上出售，相當於已發行股本總額約2.8%，並獲何震發確認股份已被沽出。
該集團確認，業務運作如常，且出售已出售股份一事並沒有對集團的業務運作及財務狀況造成重大不利變動。巨星醫療自今午1時32分起短暫停止買賣，並已申請自明早9時正起恢復買賣。公司提醒股東、票據持有人及其他投資者於買賣其股份時審慎行事。
巨星醫療今午停牌前，股價較昨日最多曾經大跌79.49%，低見1.6仙，臨停牌前跌幅仍多66.67%，創今日十大跌幅榜首。成交股數多達2.27億股，成交額達528萬元。若以何震發今日手上股份被斬倉股數計算，相當於今日總成交股數的28.26%。
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