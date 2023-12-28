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人行貨幣政策委員會四季例會：要加大出台幣策實施力度

人民銀行貨幣政策委員會2023年第四季度（總第103次）例會於12月27日（周三）在北京召開。會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

會議亦提及，深化滙率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範滙率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，要深化金融供給側結構性改革，構建金融有效支持實體經濟的體制機制。引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展；因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展；落實促進平臺經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持；貨幣政策委員會委員廖岷、張青松、李云澤、易會滿、康義、朱鶴新、劉世錦、蔡昉、王一鳴出席會議。

 