金茂指，杭州發展原本於今年7月以逾9.44億元投得上城區住宅地，該幅地佔地約30679平方米，容積率為1.1，計容建築面積約33747平方米。隨著金茂參與入股，並取得杭州發展旗下味地道股權後，便分別與杭州國資委旗下杭州市城市土地發展公司（下稱杭州發展）取得味地道的56.67%及43.33%股權。其藉此涉足參與杭州上城區發展項目。金茂認為，這有助其在杭州獲取優質土地資源儲備奠定基礎，有利於提升在杭州市的市場佔有率及品牌影響力。

此外，該集團的全資附屬公司西安潤茂在以近31.25億元投得上海寶山區住宅用地項目後，西安潤茂進行增資行動。金茂除了透過附屬公司向西安潤茂增資5億元並且保留51%股權在之外，並且引入獨立第三方杭州市政府旗下股權投資公司杭州漫呈及商人李方婧等為首的深圳豫祿，後兩者共出資4.9億元認購西安潤茂的新股，佔股49%。是次增資款高要用於上海寶山地塊的投資開發，該幅地佔地約34434.9平方米，容積率2.5，計容建築面積約86087.25平方米。金茂認為，通過引入合作方增資，其可充分利用市場資源，分散資金風險，符合其戰略和房地產開發業務的發展方向。

其又另發公告，其間接非全資附屬公司鷹茂地產，與向股東平保（2318）旗下全海及平嘉投資訂立的委托貸款原框架協議將於12月31日屆滿，因此再訂新一年框架協議至明年底止，該集團預期，於新框架協議有效期內，鷹茂地產向平嘉投資或其指定的實體，所提供貸款的每日最高結存餘額包括應計利息將為4億元，比之前三年所定的超過5億元為低。透過有關安排，其相信可減少其現金結餘的閒置狀況，充分發揮資金優勢，合理配置資源，提高資金使用率，滿足其於其他開發項目的發展及財政需要。