該集團在今個月中才披露，將上市集資所得約2.497億元中，原本用於擴大知識產權內容組合及拓展整合營銷解決方案業務的約8480萬元已全數動用，並已決定將未動用的集資淨額重新分配約3420萬元供有關業務所需。由於自其與抖音合作以來，截至11月底止9個月月均訂單額由7220萬元人民幣，增至11月底止3個月約1億元，加時又與上海聿正立合營公司需出資4700萬元人民幣，並需要於明年5月前出資，因此決定再抽調上市集資所得約5160萬元應付出資所需。其無意再動用未分配的上市集資所得發展抖音相關業務，並轉用內部資源和銀行借款資助，因此其有理由相信從供股集資，適合用作進一步投資抖音渠道的業務，推動增長。

今次供股計劃中，持股共32.3%集團主席劉建輝及執行董事曲碩將按比例供股同時，會參與包銷。若由其全數包銷股份，劉、曲及關連方的持股將增至54.87%，因此要尋求股東特別大會以逾75%出席票數通過授權，並尋求證監會授出豁免全面收購。供股及包銷將於明年4月17日結束，供股股份將於4月22日上板。資料顯示，該集團於去年11月上市，上市價為1.96元，經過一年多，股價只餘0.229元，跌價88.32%，市值只餘1.83億元。