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道指續創即市及收市新高 道指升53點 納指跌0.03%

美債息上升，債息倒掛收窄，美股上升，道指續創即市及收市紀錄新高。美國首次申領失業救濟人數在聖誕節前一周上升，交易員認為失業救濟數據表明勞動力市場仍然強韌。其他經濟數據方面，受庫存匱乏和高房價影響，11月美國二手樓簽約量指數維持在歷史低位。美國30年期抵押貸款利率降至6.61%，創5月以來最低水平。

道瓊斯工業平均指數收漲53點，升幅0.15%，報37710點。標普500指數收漲1點，升幅0.04%，報4783點。納斯達克綜合指數收跌4點，或0.03%，報15095點。

聯合健康升0.4%，報524.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻13點，而雪佛龍跌1.4%，報149.77元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果收市報193.58元，升0.22%，谷歌母公司Alphabet收市報140.23元，跌0.09%，亞馬遜收市報153.38元，升0.02%，Facebook收市報358.32元，升0.13%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報478點。德國DAX指數收跌0.25%，報16701點；法國CAC 40指數跌0.49%，報7535點；英國富時100指數收跌0.03%，報7722點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.18%，報6398點。

美國2年期債息曾升最多1.17%，高見4.2912厘，是12月27日4.3562厘後最高。收市升0.83%報4.2767厘，是12月26日後收市新高，當日報4.352厘。

美國10年期債息曾升最多1.66%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為2.9%。高見3.8573厘，是12月27日3.9004厘後最高。收市報3.8443厘，是12月26日後收市新高，當日報3.8967厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至42.912基點，是12月27日41.429基點後最窄。收市報43.448基點，是12月25日後收市最窄，當日報43.024基點。連續兩日收窄，累計2.93點，對上一次連升2日是12月19日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至153.814基點，是12月27日148.955基點後最窄。收市報155.115基點，是12月26日後收市最窄，當日報148.434基點。

道指曾升最多0.32%，是12月27日後最大升幅，當日升幅為0.37%。高見37778.85點，創上市新高，及創收市價計新高，收報37710.1元，升0.14%。連升3日，累計升324.13點，對上一次連升3日是12月11日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是12月14日。

標指曾升最多0.25%，是12月26日後最大升幅，當日升幅為0.63%。高見4793.3點，是2022年1月5日4797.7點後最高。收市報4783.35點，是2022年1月4日後收市新高，當日報4793.54點。連升5日，累計升85點，對上一次連升5日是12月13日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是12月20日。

納指曾跌最多0.08%，是12月27日後最大跌幅，當日跌幅為0.15%。低見15087.22點，是12月27日15051.67點後最低。收市報15095.14點，是12月26日後收市新低，當日報15074.57點。

 

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