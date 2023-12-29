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嘉里物流實物分派泰國物流業務 順豐將溢價11%要約全購

嘉里物流（0636）公布，以實物分派KERRY EXPRESS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED股份(下稱KEX)之方式，宣派特別中期股息。每持有一股嘉里物流股份，獲派0.5019股KEX股份。完成後，嘉里物流將不再持有任何KEX股份，且KEX將不再為公司的間接附屬公司。

另外，順豐控股擬將持有的26.8% KEX朌份轉讓予要約人，要約人將提出KEX要約，以每股現金5.50泰銖，向KEX股東收購全部已發行KEX股份。作價較上日收市價溢價約11.3%。

嘉里物流股東可選擇收取KEX實物分派股份，或授權公司及╱或泰國嘉里接納KEX要約，以換取將於KEX要約期結束後收取的所得款項淨額。選擇表格將於記錄日期後隨通函發送。

嘉里物流指，將分拆的KEX業務於泰國證券交易所單獨上市，以專注於其自身業務的持續擴張，並便於KEX獨立觸達資本市場。分派進一步強化了公司專注於綜合物流及國際貨運等核心業務的策略，同時精簡其快遞業務，旨在提高其整體表現及前景。

要約人為泰國順豐特殊目的公司，為一間於泰國註冊成立的公司，目的為持有 KEX 股份（包括要約人的 KEX 實物分派股份）。其為順豐控股的間接附屬公司。

 

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