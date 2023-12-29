個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.26%，折合報292.23元；阿里巴巴（9988）跌0.54%，折合報75.44元；美團（3690）跌0.32%，折合報82.08元；匯控（0005）升0.27%，折合報63.32元；建行（0939）跌0.26%，折合報4.62元。

道期現升0.047%；標期現升0.05%；納期現升0.07%。日本東證指數現升0.13%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.36%。

VIX指數隔晚升0.32%或0.04點，報12.47點。

紐油現升0.44%或0.32美元，報72.09美元；布油現跌3%或2.39美元，報77.15美元；金價現升0.03%或0.78美元，報2066.39美元；LME 銅期貨隔晚跌0.75%或66美元，報8624.5美元。美國10年期債息現升0.04%或0.0018厘，報3.8461厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國金融國際（0721）、首都創投（2324）、皇冠環球集團（0727）、鴻盛昌資源（1850）、富一國際控股（1470）、日贏控股（1741）、S&T，HLDGS（3928）、樺欣控股（1657）、黃河實業（0318）、新明中國（2699）。

優必選（9880）上市，定價90元。

嘉里物流（0636）實物分派泰國物流業務，順豐將溢價11%要約全購。

多想雲（6696）一供二股集資6000萬開發抖音分銷業務，股價過去一年跌近九成。

融創服務（1516）獲母公司有份參股公司轉讓濟南商舖，抵逾700萬人幣應收款。

金茂（0817）參與杭州及上海項目增資及承擔債務，涉逾23億人幣。

中國高速傳動（0658）控股股東或減持最多8.6%持股。

巨星醫療（2393）股價跌近七成停牌，一非執董持股2.8%被斬倉。

越秀交通基建（1052）獲授1億人幣定期貸款融資。

舜宇光學（2382）張余慶辭任獨立非執董，明年生效。

美聯（1200）：張錦成已辭任執董。

易居（2048）丁祖昱︰明年民企佔百強房企或低於半數，料京滬等16城樓市率先回復。

雷軍：小米汽車支持CarPlay、AirPlay等，冀蘋果用戶也有好體驗。雷軍：小米（1810），SU7目標客户是時代精英。

騰訊（0700）回購345萬股涉資10億元。

大股東減持後，夢東方（0593）兩日累挫最多92%。

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