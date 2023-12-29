恒指今早高開22點或0.14%，報17066點，大市成交金額12億元；國指今早高開15點或0.28%，報5780點。恒生科技指數開市報3778點，升0.38%。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為7.87%，下跌為3.95%，無升跌為88.16%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌31隻升，22隻下跌，29隻無升跌。美團（3690）升2%，報84元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.7%，報14.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，5隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報92.65元，升2.83%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報38.65元，跌1.78%。
恒指上試50天線(17107.37點)。科指續高於10天線(3708.41點)、20天線(3725.69點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金融國際（0721）停牌。首都創投（2324）無成交，報0.164元。皇冠環球集團（0727）停牌。鴻盛昌資源（1850）無成交，報0.94元。富一國際控股（1470）無成交，報0.06元。日贏控股（1741）無成交，報0.76元。S&T HLDGS（3928）無成交，報1.41元。樺欣控股（1657）無成交，報3.4元。黃河實業（0318）無成交，報0.3元。新明中國（2699）停牌。
優必選（9880）上市，定價90元。開市報89.9元，跌0.11%。
嘉里物流（0636）實物分派泰國物流業務，順豐將溢價11%要約全購。開市報8.19元，無升跌。
多想雲（6696）一供二股集資6000萬開發抖音分銷業務，股價過去一年跌近九成。無成交，報0.229元。
融創服務（1516）獲母公司有份參股公司轉讓濟南商舖，抵逾700萬人幣應收款。開市報1.87元，升0.54%。
金茂（0817）參與杭州及上海項目增資及承擔債務，涉逾23億人幣。開市報0.75元，無升跌。
中國高速傳動（0658）控股股東或減持最多8.6%持股。開市報1.61元，跌2.42%。
巨星醫療（2393）股價跌近七成停牌，一非執董持股2.8%被斬倉。開市報0.033元，升26.92%。
越秀交通基建（1052）獲授1億人幣定期貸款融資。無成交，報4.3元。
舜宇光學（2382）張余慶辭任獨立非執董，明年生效。開市報71元，跌0.91%。
美聯（1200）：張錦成已辭任執董。無成交，報0.48元。
易居（2048）丁祖昱︰明年民企佔百強房企或低於半數，料京滬等16城樓市率先回復。無成交，報0.193元。
雷軍：小米汽車支持CarPlay、AirPlay等，冀蘋果用戶也有好體驗。雷軍：小米（1810），SU7目標客户是時代精英。開市報16.36元，升0.49%。
騰訊（0700）回購345萬股涉資10億元。開市報295元，升0.68%。
大股東減持後，夢東方（0593）兩日累挫最多92%。開市報0.189元，跌5.5%。
破頂股包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見25元，開市報25元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見172元，開市報172元，升0.82%；重慶機電（2722）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升1.15%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.515元，開市報7.515元，升0.2%。
創上市新低，包括金馬能源（6885）低見1.36元，開市報1.36元，跌1.45%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）開市報0.033元，升26.92%；ＧＢＡ集團（0261）開市報0.16元，升10.34%；梅斯健康（2415）開市報4.69元，升8.56%；輝煌明天（1351）開市報0.227元，升8.1%；禹洲（1628）開市報0.11元，升7.84%；立基工程控股（1690）開市報0.065元，升6.56%；奧栢中國（8148）開市報0.033元，升6.45%；永旺（0984）開市報0.72元，升5.88%；森美控股（0756）開市報0.275元，升5.77%；盈滙企業控股（2195）開市報0.223元，升5.69%。
下跌異動股，包括，中科生物（1237）開市報0.04元，跌9.09%；東瀛遊（6882）開市報0.61元，跌8.96%；大眾金融控股（0626）開市報1.71元，跌7.57%；天時軟件（8028）見52周低0.017元，開市報0.017元，跌5.56%；夢東方（0593）開市報0.189元，跌5.5%；佳兆業美好（2168）開市報1.03元，跌4.63%；中天湖南集團（2433）平上市低位0.22元，開市報0.22元，跌4.35%；奇士達（6918）開市報0.21元，跌4.11%。
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