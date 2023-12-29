恒指今早高開22點或0.14%，報17066點，大市成交金額12億元；國指今早高開15點或0.28%，報5780點。恒生科技指數開市報3778點，升0.38%。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為7.87%，下跌為3.95%，無升跌為88.16%。