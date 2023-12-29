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利率曲線預測之父：聯儲局應盡快減息

美債息倒掛預示經濟衰退，利率曲線預測之父，杜克大學教授Campbell Harvey表示，美國國債息曲線倒掛正閃現經濟衰退信號，聯儲局應迅速採取行動開始降息。Harvey早在1980年代就確定了倒掛曲線的預測性質。

Harvey表示，衡量3個月期與10年期美債息過去13個月一直倒掛，這是經濟陷入衰退前的平均前置時間，「現在是第13個月。聯儲局可以通過盡快降低聯邦基金利率來幫助解決問題」。

Harvey表示，目前高企的政策利率「確實給我們的經濟造成了很大壓力，這種壓力是不必要的，因為根據我的計算通脹率遠低於2%」，Harvey認為，聯儲局錯誤地對住房價格進行滯後跟蹤，「如果你關注實時租金通脹或房價通脹，它接近0%或1%。如果用實時住房成本重新計算CPI，那麼你會看到實時通脹率低於2%」。

對於近兩個月美債息下降，Harvey表示，「投資者和消費者已經調整了通膨預期，這是個好消息。這意味著聯儲會已經停下腳步，現在開始談論降息，長期利率的壓力似乎已經減輕」。

 

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