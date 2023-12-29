港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌20.24點子至5.2681%，是11月20日後最低，當日報5.21351%。對上一次連跌3日是12月12日，當日拆息報5.41714%。
港元現報7.8133元升值7點子，曾貶值最多38點子，報7.8178元，亦曾升值最多26點子，報7.8114元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升203點子至6.09286%，創紀錄新高。1星期HIBOR跌50.76點子至5.35762%，是12月22日後最低；2星期HIBOR跌39.36點子至5.10286%，是12月15日後最低
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌11.69點子至5.15238%，是9月18日後最低；6個月期HIBOR跌5.98點子至5.19202%，是9月15日後最低；12個月期HIBOR跌2.66點子至5.20911%，是9月4日後最低。
美元指數現報101.174貶值0.055點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47044%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1087%，終止單日收窄，利差是2023年12月18日後最窄，當日差距為-0.0119%。
對上一次終止單日收窄，是2023年12月21日，當日利差報0.1529%。
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