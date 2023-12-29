2023年最後一個交易日，恒指半日先升後跌，曾高見17095.12點，是11月29日後最高，但其後17000點關復失，未有隨美股美期向上，亦未有理會A股上升、人民幣升值。港股下周一休市，半日北水轉流入，而昨日大舉淨流入的南水則轉流出。