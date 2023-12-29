2023年最後一個交易日，恒指半日先升後跌，曾高見17095.12點，是11月29日後最高，但其後17000點關復失，未有隨美股美期向上，亦未有理會A股上升、人民幣升值。港股下周一休市，半日北水轉流入，而昨日大舉淨流入的南水則轉流出。
恒指今早高開22點，高位升51點，低位跌84點，高低波幅136點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為25.08%，下跌為26.61%，無升跌為48.29%。
恒指半日跌76點或0.45%，報16966點，大市成交金額399億元；國指跌30點或0.52%，報5734點。恒生科技指數收報3733點，跌0.82%。
藍籌股成交金額153.29億元，佔大市成交38.41%；科指成份股成交金額102.63億元，佔大市成交25.72%；國指成份股成交金額131.77億元，佔大市成交33.02%。
24隻雙櫃台股，總成交0.24億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.49%，至98.42億元，佔大市成交24.64%。牛熊證成交金額40.31億元，減少38.32%；窩輪成交金額58.1億元，減少10.58%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。工行（1398）、中國銀行（3988）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，52隻下跌，5隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.8%，收報15.68元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.77%，收報15.34元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報92.55元，升2.72%；跌幅最大的是小米（1810）收報15.34元，跌5.77%。
恒指受制於50天線(17105.38點)。科指下試20天線(3723.44點)。
北水南下合計淨流入6.2億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入22.28億元人民幣，較上日減少83.56%，連續第3日流入，累計流入214.65億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國金融國際（0721）停牌。首都創投（2324）收報0.164元，無升跌。皇冠環球集團（0727）停牌。鴻盛昌資源（1850）收報0.92元，跌2.13%。富一國際控股（1470）收報0.06元，無升跌。日贏控股（1741）收報0.75元，跌1.32%。S&T HLDGS（3928）收報1.41元，無升跌。樺欣控股（1657）收報3.4元，無升跌。黃河實業（0318）收報0.3元，無升跌。新明中國（2699）停牌。
優必選（9880）上市，定價90元。收報90.1元，升0.11%。
嘉里物流（0636）實物分派泰國物流業務，順豐將溢價11%要約全購。收報8.16元，跌0.37%。
多想雲（6696）一供二股集資6000萬開發抖音分銷業務，股價過去一年跌近九成。創上市新低，見0.192元，收報0.199元，跌13.1%。
融創服務（1516）獲母公司有份參股公司轉讓濟南商舖，抵逾700萬人幣應收款。收報1.86元，無升跌。
金茂（0817）參與杭州及上海項目增資及承擔債務，涉逾23億人幣。收報0.74元，跌1.33%。
中國高速傳動（0658）控股股東或減持最多8.6%持股。收報1.62元，跌1.82%。
巨星醫療（2393）股價昨跌近七成停牌，一非執董持股2.8%被斬倉。收報0.051元，升96.15%。
越秀交通基建（1052）獲授1億人幣定期貸款融資。收報4.22元，跌1.86%。
舜宇光學（2382）張余慶辭任獨立非執董，明年生效。收報70.4元，跌1.74%。
美聯（1200）：張錦成已辭任執董。收報0.48元，無升跌。
易居（2048）丁祖昱︰明年民企佔百強房企或低於半數，料京滬等16城樓市率先回復。收報0.203元，升5.18%。
雷軍：小米汽車支持CarPlay、AirPlay等，冀蘋果用戶也有好體驗。雷軍：小米（1810），SU7目標客户是時代精英。收報15.34元，跌5.77%。
騰訊（0700）回購345萬股涉資10億元。收報290元，跌1.02%。
大股東減持後，夢東方（0593）兩日累挫最多92%。收報0.196元，跌2%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見22.8元，收報22.55元，升4.4%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1095.8元，收報1095.8元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1036.6元，收報1036.6元，升0.01%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見83.58元，收報83.3元，升0.07%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見19.84元，收報19.78元，升3.13%；知行汽車（1274）創上市新高，見34.3元，收報34.25元，升0.88%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.4元，收報24.95元，跌0.2%；首佳科技（0103）創52周高，見0.24元，收報0.238元，升0.42%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.35元，收報1.35元，升6.3%；國富創新（0290）創52周高，見0.29元，收報0.25元，升0.4%；海通國際（0665）創52周高，見1.52元，收報1.52元，升0.66%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.161元，收報0.161元，升1.9%；海峽石油化工（0852）創52周高，見0.31元，收報0.26元，跌11.86%。
破頂指數成份股包括，中電（0002）創52周高，見64.6元，收報64.4元，跌0.08%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，元亨燃氣（0332）低見0.046元，收報0.047元，跌6%；新宇環保（0436）低見0.058元，收報0.058元，跌6.45%；香港華人有限公司（0655）低見0.3元，收報0.315元，跌4.55%；寶沙發展（1069）低見0.042元，收報0.046元，跌8%；強泰環保（1395）低見0.061元，收報0.061元，跌7.58%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.44元，收報1.44元，跌1.37%；雲南建投混凝土（1847）低見0.465元，收報0.48元，無升跌；正味集團（2147）低見0.345元，收報0.35元，跌2.78%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.43元，收報0.43元，跌1.15%；中天湖南集團（2433）低見0.218元，收報0.218元，跌5.22%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，經濟日報（0423）低見0.8元，收報0.8元，跌1.23%；國際商業結算（0147）低見0.045元，收報0.052元，跌13.33%；文化傳信（0343）低見0.223元，收報0.223元，跌9.72%；光啟科學（0439）低見0.095元，收報0.098元，跌10.91%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.91元，收報0.95元，無升跌；北大資源（0618）低見0.09元，收報0.091元，跌7.14%；大眾金融控股（0626）低見1.65元，收報1.67元，跌9.73%；中國金控（0875）低見2.1元，收報2.25元，升2.27%；京基金融國際（1468）低見0.53元，收報0.53元，跌13.11%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）收報0.051元，升96.15%；積木集團（8187）收報0.365元，升54.66%；仁德資源（8125）收報0.345元，升43.75%；力圖控股（1008）收報0.197元，升36.81%；保寶龍科技（1861）收報1.8元，升35.34%；奧栢中國（8148）收報0.041元，升32.26%；中國天億福（8196）收報0.26元，升22.64%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.047元，收報0.063元，升21.15%；神話世界（0582）收報0.047元，升20.51%；國瑞健康（2329）收報0.03元，升20%；秀商時代控股（1849）收報0.095元，升18.75%。
下跌異動股，包括，星空華文（6698）創上市新低，見11.5元，收報12.1元，跌36.45%；海天天綫（8227）收報0.45元，跌30.77%；易通訊集團（8031）收報0.35元，跌18.6%；瑞遠智控（8249）收報0.065元，跌17.72%；興利（香港）控股（0396）收報0.05元，跌16.67%；中國上城（2330）收報0.197元，跌16.53%；中國環境資源（1130）收報0.046元，跌16.36%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.058元，跌15.94%；天彩控股（3882）收報1.01元，跌15.83%；隆成金融（1225）收報0.235元，跌14.55%。
其他報道
港元拆息普遍向下 僅隔夜息升穿6厘 創紀錄新高 中長線拆息見3個月低
東瀛遊推「東莞、深圳純玩團」 去山姆超市掃貨兼送會員卡 兩天團429元起
國泰：流感季節機師因病缺勤 月中以來少於百分之一的航班被取消
恒指今早高開22點 科指升0.38% 優必選上市跌0.11%
港股ADR跌46點 夜期高水41點 美期升亞股個別發展 優必選上市