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賈躍亭創辦電動車公司在美面臨被退市

賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來（美：FFIE）在美國證交所公告，收到納斯達克交易所通知，指公司股價自11月9日起連續30個交易日未能達到1美元的最低股價要求，若未能在明年6月25日前，重新達到連續10個交易日股價回到1美元的要求，也沒有獲得額外合規期，交易所將發出除牌通知。

法拉第未來盤前報0.26美元，對比公司通過SPAC合併於2021年7月上市，當日收市價13.98美元，已累跌98.14%。雖然法拉第未來在今年8月稱首次交付FF91新車客戶，但仍未能阻止股價自27美元水平急挫。

賈躍亭今年10月向股東發出公開信，稱雖然公司成功達成重大里程碑，但股價和市值遭遇至暗時刻，公司市值跌至不到投入總額的1%，感到無比痛心和失望。 公司已採取措施捍衛股東利益，識別和打擊潛在的濫用和非法沽空行為，並將考慮所有可用的包括訴訟在內的追償措施，並積極引進潛在策略投資者，冀盡快解決資金問題。

賈躍亭為樂視網創辦人，樂視網在2016年陷入債務危機，他在2017年出走美國宣稱造車至今。今年9月，北京金融法院判決，樂視網需向原告投資者支付投資差額損失、佣金、印花稅等賠償，合計約20.40億元人民幣，而賈躍亭需負連帶賠償責任。