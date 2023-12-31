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陳茂波：來年辦更多盛事 海內外朋友一來再來

財政司長陳茂波在網誌表示，明年將會有更多盛事活動，讓海內外朋友有更多機會、更樂意一來再來，讓香港成為公幹出行、文化體驗、休閒旅遊，以至是家庭樂的理想目的地。同時亦會繼續「走出去」，他亦將再次到瑞士參加一年一度的達沃斯世界經濟論壇，向全球政經翹楚介紹香港的新優勢。

他指，由內地到東南亞、歐洲、美國以至北非等，藉著參與國際會議以及安排商務訪問，加強向各地的工商、金融界講述香港的最新情況和在新階段下的新機遇，同時積極招商引資、吸引人才來港；鞏固香港在金融、貿易和商務層面的國際聯繫、擴大「朋友圈」。下月，我也將再次到瑞士參加一年一度的達沃斯世界經濟論壇，向全球政經翹楚介紹香港的新優勢。

過去一年，政府亦大力推動創科及金融雙引擎的發展。創科方面，加速推動創科產業化發展，並在吸引重點創科企業上取得了一定的成績，包括有國際大型藥企和龍頭新能源公司落戶香港。這些企業將帶來大量投資和職位，以及其產業鏈的上、中、下游夥伴來港，豐富我們本港的創科生態，助力產業提速發展

金融方面，今年本港加強了跟中東和東盟地區等新市場的合作，並在年底迎來了亞洲首隻沙特阿拉伯ETF在港掛牌上市。另一方面亦繼續深化與內地金融市場的互聯互通。今年先後推出了「互換通」、「港幣-人民幣雙櫃台」等，讓「互聯互通」機制進一步擴容增量，並加強香港離岸人民幣業務樞紐的功能。

貿易方面，香港作為國際貿易中心，是許多行業和商品每年最重要的展銷和採購平台，例如珠寶、鐘表、美酒和電子產品等。今年初舉辦的香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展，便匯聚了超過2,500家參展商，共吸引來自130個國家及地區超過6萬名買家來港。相關展覽即將於2月再度舉行。

陳茂波指，上述這些努力所播下的種子，相信會在明年以及往後的日子，為香港帶來更為顯著的收成。