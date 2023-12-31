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12月份中國製造業PMI跌至49 為6月後新低

國家統計局公布12月份中國製造業採購經理指數（PMI），期內按月跌0.4個百分點至49，低於市場預期的49.6，亦為7月後新低。其中，新訂單指數跌0.7個百分點至為48.7，顯示製造業市場需求下降。

從企業規模來看，大型企業PMI為50，按月下降0.5個百分點；中、小型企業PMI分別為48.7及47.3，按月跌0.1及0.5個百分點，均低於盛衰分界線。其他製造業相關PMI中，新出口訂單按月跌0.5個百分點至45.8。

至於非製造業商務活動指數，按月則上升0.2個百分點至50.4，惟略低於市場預期的50.5。分行業看，建築業商務活動指數為56.9，按月上升1.9個百分點；服務業商務活動指數為49.3，按月持平，繼續低於盛衰分界線。綜合PMI產出指數則按月跌0.1個百分點至50.3。

當局高級統計師趙慶河表示，12月份受部分基礎原料產業生產淡季等因素影響，以致製造業PMI有所回落。他續指，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮，12月份歐美元區製造業PMI初值分別為48.2和44.2。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少疊加國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。