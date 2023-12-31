莫斌指，回首2023年，碧桂園經歷了前所未有的壓力和挑戰，社會整體需求未能釋放，行業絕對規模持續下降，供需關係依然不容樂觀，公司經營始終在高壓之下。

他指，在嚴酷的試煉中，公司全力自救。銷售遇阻，公司努力盤活各類資產，補充資金來源;造血艱難，暫緩拿地、積極降本增效，加強交付能力;管理承壓，則聚焦關鍵崗位，將人力資源投入核心組織，全力保障經營;融資受困，亦積極拓展渠道，推進債務重整，9支境內債券成功展期，境外債務管理措施有序推進。

莫斌指，為了應對市場的變化，碧桂園對公司架構進行有序調整，保持核心團隊穩定;為了保持現金流安全，控股股東從未減持股票，並通過借款、增持股票、購買債券等方式支持集團經營;為了緩解生存壓力。

集團又壓縮了非經營費用，縮減了部分員工福利，對集團高管大幅降薪，將包含公車在內的行政資產通過競拍回籠現金。

在董事局主席帶領分析下，集團看到了可達成的發展目標，尋找到了資產負債表修復的清晰路徑;「一體兩翼」的戰略佈局，讓集團探索到新的生機。科技建造不斷成熟，博智林機器人經過五年的投入和準備，商業化已初見成效，代管代建正在成為新的業務增長點。

早前，傳出碧桂園已取消所有高管配車，包含這些配車在內的所有集團公車，正在通過內部公開競拍與對外工抵化債等舉措進行資產盤活。此外，包括高管體檢報銷、高管免費食堂等待遇也均予取消。