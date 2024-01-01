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李想︰理想2024年將挑戰80萬銷量

理想汽車（2015）在公司網頁公佈2023年及12月營運數據，2023年12月，理想汽車交付新車5.0353萬輛，按年增長137.1%，成功達成月交付五萬輛的目標。2023年第四季度共交付13.1805萬輛，按年增長184.6%。2023年全年共交付37.603萬輛，按年增長182.2%。截至2023年12月31日，理想汽車累計交付量超過60萬輛，是交付量最高的中國新勢力車企。

董事長兼CEO李想在微博表示，「2023 年目標全部達成，2024年挑戰更高的目標：800000、100000、30000、2000。創造移動的家，創造幸福的家。」李想雖然無明確為上述數字標示內容，但被視為，理想明年銷量目標劍指80萬輛，且將衝擊10萬輛的單月交付量。 

值得留意的是，去年中，曾傳出理想近期將全年的銷量目標從原來的30萬輛提升到了40萬輛的消息，其後遭到李想否認，指公司「上半年完成了超過13萬輛，沒有任何能力在全年完成40萬輛。產品、銷售、產能、組織等能力都不支撐今年40萬輛，且差距還是巨大的。」若2024年目標年銷量為80萬台，即較2023年翻逾一倍。

李想指，在剛剛過去的12月，理想成功實現了月交付五萬輛的目標，全年實現37.6萬輛的新車交付，這是中國新勢力車企有史以來第一次邁過三十萬輛年交付大關。從今年6月開始，理想汽車的SUV銷量超越BBA，成為中國市場SUV銷量最高的豪華汽車品牌。

他指，展望2024年，理想將繼續挑戰成長的極限，致力於成為中國市場豪華品牌銷量第一。