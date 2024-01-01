林中又指，旭輝將想方設法解決歷史遺留問題，縮表瘦身、經營破局，並全力解決債務問題。他又指旭輝的員工都要做好準備，苦日子、難日子還要持續一段時間。

對於房地產行業，林中指，在房地產供求關係發生重大變化下，旭輝所處的行業正在經歷前所未有的深度調整週期。從長期來看，房地產市場的調整一定是有益於中國經濟增長和可持續發展的，房地產行業也一定會擺脫「三高」模式，完成向高品質發展模式的轉型。

然而，從短期來看，當下的市場下行與調整，的確讓旭輝感受到了艱難的陣痛。今年他在行業中聽得最多的一個字就是「難」，「銷售難、資金難、交付難」。

整個產業鏈都或多或少受到市場下行的打擊，保交付早已不是單純的資金問題。旭輝不少項目都出現了總包、供方不能正常履約的情況。本來10-20人的總包團隊只剩下1-2人，導致工程進度停滯。為了保交付，旭輝許多夥伴主動補位，承擔大量總包工作等以千方百計保交付。